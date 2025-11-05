黃明志捲謀殺案遭通緝！神隱2天現身「網抓包1疑點」：非常可疑
記者林汝珊／台北報導
台灣網紅「護理女神」謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，全身赤裸陳屍飯店浴缸內，歌手黃明志當時也在現場，毒品尿檢呈陽性反應。黃明志被大馬警方發布通緝後，5日凌晨才在律師陪同下現身警局說明。事件持續延燒，網友也質疑2大疑點，認為黃明志行為反常。
黃明志在今天（5日）凌晨主動投案自拍發文寫下「我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」表示接下來我會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代。
不過，馬來西亞警方昨（4日）宣布，謝侑芯案將以「謀殺罪」方向偵辦，黃明志事後才現身，引來網友質疑「會不會是想等身上藥效退了再驗尿？」、「他的供詞聽起來閃爍其詞，這種做法不像清白的人」。不過也有粉絲力挺，認為黃明志願意主動出面說明是正確的選擇，「清者自清」。
