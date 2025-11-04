黃明志捲謀殺案「人間蒸發」 經紀人認了失聯：太弔詭

黃明志失聯。（圖／中時資料照、謝侑芯經紀人chris授權）

31歲台灣網紅謝侑芯上月22日於馬來西亞飯店猝逝，事件震驚兩岸娛樂圈。原本被列為自然死亡的案件，近日因新線索出現，馬來西亞警方已正式將全案升格為「謀殺案」調查。針對謝侑芯命案及黃明志失聯的消息，黃明志在台灣的經紀人向媒體統一回應，他表示，目前仍聯繫不上藝人本人，對事件最新情況不清楚。

經紀人強調，外界流傳的各種爆料真假難辨，「我只能說太弔詭，但我相信黃明志先生的判斷力，會自行前往警局協助調查。」他也呼籲媒體與網友不要過度炒作事件，「我不想講一大推蹭流量，這事不是小打小鬧，各位想要流量要有底線。」經紀人指出，他與團隊目前都是站在家屬立場，等待官方調查結果，希望能釐清兩位當事人的狀況。

對於外界各種揣測與評論，他強調自己「沒有看法，沒有想法」，並表示：「我不是網路法官！」認為在真相未明之前，任何言論都無助於事件的處理，也呼籲各界耐心等候警方調查結果。

★未經判決確定，應推定為無罪。

