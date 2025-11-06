黃明志捲謀殺案！律師逆風力挺「拋關鍵證據」 女星聲援揭他私下為人

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志近期因捲入網紅謝侑芯的命案遭到當地警方通緝，而他昨（5）日凌晨已主動前往金馬警區總部投案。事件曝光後引發外界高度關注，對此，馬來西亞律師陳博雄發文談論此事，直言：「目前看不到任何謀殺或誤殺的證據。」而大馬女星楊寶貝（楊虹玲）昨（5）日也在社群發文力挺黃明志。

大馬女星楊寶貝（楊虹玲）昨（5）日也在社群發文力挺黃明志。（圖／翻攝自楊寶貝IG）

馬來西亞律師陳博雄4日於臉書發文表示，自己只會根據證據說話，而目前從媒體報導上，「我看不到任何黃明志意圖謀殺或誤殺的證據。」且即使屍體解剖報告顯示，死者是因吸毒而導致心臟衰竭，非但無法證明「死者在非自願情況下吸毒」，更不能直指是黃明志威逼利誘吸毒，「身為執業律師多年，我基本上不太信任警方和相關單位的說辭，我不會認為黃明志做錯了什麼。法律假設所有疑犯無罪，直到被證明有罪。」

馬來西亞律師陳博雄發文談論黃明志的案件。（圖／翻攝自陳博雄臉書）

然而，律師陳博雄在另一篇文章中提到，當一個案件被過度關注時，「就很容易產生不公平的現象。警方在受到媒體不斷追問下承受巨大壓力，就有可能過度反應以迎合社會情緒以避免自己成為被攻擊的對象。」他也指出，警方對於案件處理前後不一，雖然目前黃明志為關鍵的調查對象，但「這並不代表警方已掌握任何對黃明志不利的證據。」因此他認為媒體應「降溫報導」此案，給予警方空間去處理，「黃明志若涉案，必將之繩之以法；若沒證據，請還他清白。」

陳博雄認為媒體應「降溫報導」此案。（圖／翻攝自陳博雄臉書）

至於楊寶貝則表示，自己與黃明志相識10年，對方對人對事都一向尊重，且當自己身陷低谷，顯無法再站起來時，「他對我雪中送炭，並且給了我重要的工作機會。」不過，她坦言，對於黃明志的私生活，自己不了解也不會評論，「他已經主動到警察局報道了，我依然respect他。司法的東西就交給警方 希望一切真相早日水落石出。在此也為往生者默哀。」最後，她強調，「我就真的不是那種為了蹭流量就喜歡落井下石的人。」

大馬女星楊寶貝（楊虹玲）揭黃明志私下為人。（圖／翻攝自楊寶貝IG）





