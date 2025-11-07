黃明志捲謀殺案、涉毒恐遭鞭刑 她曝嚴刑威力：鞭一下就半死

娛樂中心／綜合報導

網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，命案不只扯出黃明志在場，他還因疑似持有毒品遭逮，其中尿檢時也被驗出四種毒品呈陽性反應，根據當地法規，如罪名成立恐遭到鞭刑，然而，新加坡同樣保留鞭刑，因此在旅居新加坡30年的台灣知名歌仔戲演員洪秀玉透露其威力驚人：「打一下就半死」。

根據《中時新聞網》報導，居住在新加坡超過30年的洪秀玉指出當地治安很好，人民對於法律十分敬畏，坦言保留的「鞭刑」制度「打一鞭就半死」，由於皮開肉綻所以只能趴著睡，洪秀玉認為雖然殘忍，不過也是對犯罪者有嚇阻效果。

其實，謝侑芯命案在兩週後迎來重大逆轉，大馬警方證實會朝謀殺罪方向偵辦，至於黃明志則在警方發布通緝後，於5日凌晨在律師陪同下到案說明，強調自己不會逃跑，事件發生至今仍受到許多網友討論。

黃明志強調自己不會跑。（圖／翻攝自IG）

