黃明志捲謝侑芯之死凌晨投案 15年正牌女友Sarah陪身旁

黃明志在警局門口自拍。（圖／翻攝自黃明志IG）

馬來西亞歌手黃明志近日捲入台灣網紅31歲「護理系女神」謝侑芯身亡案件，並涉及毒品疑雲。事件延燒多日後，他於5日凌晨主動前往警局投案，陪同他現身的正是與其交往長達15年的造型師女友Sarah，再度成為外界關注焦點。

根據《中國報》報導，黃明志於5日凌晨1時左右，在律師與3男2女陪同下，分乘3輛車抵達金馬警區總部。從現場媒體拍攝的畫面可見，黃明志身穿短袖與短褲、頭戴毛帽與墨鏡、口罩拉至下巴處，一抵達警局門口即舉手機自拍，隨後於1時08分由警方帶領進入警局。同行人士中包含一名女性，被指為其交往多年的女友Sarah。

黃明志過去曾公開談及Sarah的存在，表示兩人結識於他拍攝首部電影時。當時Sarah在某組織擔任造型與化妝工作，主動提出無償支援拍攝，讓他印象深刻。黃明志也曾透露，自己幾次入獄期間，Sarah始終在外等待並積極奔走，讓他深受感動，並為她寫下一首歌，表達感謝與告白。

儘管黃明志過去與多位網紅、女性合作頻繁，甚至被部分網友形容為「形象花心」，但他曾強調自己在感情上始終如一，對Sarah忠誠不變，並表示「從不怕她吃醋」。

這次命案事件中，黃明志疑似曾出現在命案現場，且身上被查獲可能涉及毒品與壯陽藥等物品，相關疑點仍待警方進一步調查。雖然其律師鄭清豐表示，「黃明志本人目前很安全」，但外界普遍關注其是否能證明清白。

