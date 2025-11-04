黃明志捲謝侑芯之死⋯超兇禮生看新聞氣炸自爆曾受邀：疑出事了還在約！

娛樂中心／林昱孜報導

「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝，爆出藝人黃明志當時與她同房，大馬警方證實，全案改朝謀殺偵辦，將逮捕黃明志。網紅MIGA美家擁有「最潮禮生」封號，今（4)日發文指出「此藝人」9月中和自己接洽，看到新聞五味雜陳，更驚爆在新聞曝光前幾天，對方仍沒放棄洽談合作。

最潮禮生MIGA美家透露「此藝人」曾洽談合作，言語中充滿話術。（圖／翻攝MIGA美家IG）

「10/26新聞曝光的前幾天，竟然還沒有放棄的持續與我洽談合作的事宜」，美家表示，看到新聞後，決定把整件事情說出來，回想起整件事情，再對照發生在自己身上的事，「此藝人」可惡的令人髮指，因而決定站出來講這些事情。

廣告 廣告

MIGA美家驚爆，新聞爆發前幾天，該藝人都不放棄談合作。（圖／翻攝MIGA美家IG）

美家透露，9月中接到「此藝人」合作案，對方不斷提及「單獨相處談合作」、「會幫我訂飯店」、「有沒有喜歡吃什麼餐廳」、「會不會喝酒」等字眼，後來因為覺不對勁選擇婉拒，還好自己的直覺救了自己。

文中的「此藝人」似乎影射黃明志，護理系女神謝侑芯上月猝逝，驚爆藝人黃明志與她同房，現場還搜出疑似毒品，4日吉隆坡警長證實，全案改朝謀殺罪偵辦，將逮捕黃明志釐清諸多疑點，但目前他已失聯兩天，日前對於諸多指控，接強調並非事實。

謝侑芯在馬來西亞猝逝，享年31歲，死因成謎。（圖／翻攝自謝侑芯IG）

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

大馬警喊抓人！全案朝謀殺罪偵辦 黃明志未出境「手機關機」失聯2天

台灣最強女優爆「大馬神秘遊」成玩具 娃娃：原來我是沒死的其中一位

驚悚10秒畫面曝光！台19線同向機車碰撞倒地 騎士「噴快車道」瞬間消影

大馬警握關鍵證據⋯將逮黃明志朝謀殺偵辦！最強奶媽曝他「裝死時間軸」

