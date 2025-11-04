黃明志捲謝侑芯之死「釣出小模指控被餵藥」 陳沂笑翻：怎麼笨到自爆

娛樂中心／綜合報導

謝侑芯之死遭爆案情不單純。（圖／翻攝自IG）

黃明志捲入謝侑芯命案，近日再遭馬來西亞警方以謀殺罪名展開調查並發布通緝令，引發社會譁然。網紅陳沂3日也發聲開嗆，引用黃明志代表作〈飄向北方〉諷刺：「飄向北方～別問我家鄉～硬要說，台灣算馬來西亞的北方吧？」

陳沂質疑，這麼嚴重的案件，黃明志竟能以2.6萬元台幣交保，「馬來西亞檢方竟然輕易讓他交保，也是很離奇。」她再表示「現在好幾個小模出來爆料，曾被黃明志約去吃藥藥，我都好擔心她們會是下一個被傳喚的對象。」直言：「怎麼會笨到自爆有吃藥藥啊？」言下之意暗批部分網美自以為爆料卻不知已觸法，可能被警方追查。

廣告 廣告

陳沂。（圖／翻攝自陳沂臉書）

對此網友紛紛留言「吃藥藥沒有錯，錯在沒有揪」、「小模之所以還是小模的關鍵…」、「那些都胸大無腦呀」、「吃藥吃到頭殼壞掉了吧！」、「黃明志Ft的這些女歌手與MV女主角，將來都會被問跟他有過什麼交易」、「飄向檢方」。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

謝侑芯全裸慘死浴缸！高大成說話了「年輕女性猝死不尋常」 揭偵辦關鍵

黃明志捲謝侑芯之死變謀殺案！媒體人驚喊「這個更重」揭警方查案關鍵

三立華劇霸氣回歸！一口氣推出3部「重磅劇集」 超狂卡司陣容全到齊

黃明志穩交化妝師女友15年！出道多年「0緋聞」 合作對象全是頂級辣妹

