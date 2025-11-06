黃明志捲謝侑芯命案引熱議 北市觀傳局全面下架「與他相關的宣傳素材」

黃明志捲謝侑芯命案引熱議。（翻攝自黃明志臉書）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯猝逝命案，馬來西亞警方4日宣布改以謀殺案的罪名偵辦。台北市觀傳局今（5）日表示，已全面下架所有與藝人黃明志相關宣傳素材。

台北市今天舉行例行會議，議員徐立信提出，「黃明志適合代言台北市政府觀光嗎？」並且現場播放2021年黃明志與台北觀傳局合作的歌曲〈你不認識我〉，觀傳局長余祥則回應，當時事件還沒發生的時候，且黃明志先前受民眾喜歡，所以是以推廣台北的立場邀請。

廣告 廣告

針對與藝人黃明志合作宣傳一事，觀傳局也發布新聞稿說明，此案為2021年以前舊有的合作案，台北市政府一貫秉持「反毒零容忍」的立場，本局已全面下架所有與藝人黃明志相關宣傳素材，也將發文要求其所屬公司，將Namewee YouTube頻道上與觀傳局合作的所有觀光影片全部下架。

觀傳局表示，2021年前曾邀藝人黃明志針對星馬地區推廣台北觀光，當時是主要考量其在該地區具高知名度；與藝人黃明志於2021年已結束合作關係，現已無合作。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

更多鏡週刊報導

黃明志涉毒捲命案！律師逆風喊「未見任何謀殺證據」 警澄清無第三者在場

黃明志15年女友不離不棄陪投案 馬媒曝正面照「越南林志玲」

非洲豬瘟爆發市府開鍘 盧秀燕2度鞠躬道歉：「媽媽做不好」一樣要檢討改進