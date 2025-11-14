黃明志捲謝侑芯命案拘留9天後發聲！ 親揭震撼搶救畫面...認「每天不同的人來錄口供」

黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯的命案，他是最後待在謝侑芯旁邊的關鍵人物，經歷被馬來西亞警方9天的居留跟偵訊之後，13日下午被以沒有明確證據的理由釋放，經過1天的沉澱，他在臉書發表自己的想法，坦言「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助」，並希望大家不要再網暴往生者。

謝侑芯上個月在馬來西亞猝逝，黃明志當下被搜出身上有9顆藍色藥物，後來驗出體內有4種毒品反應，接著就被釋放，馬來西亞後續將偵辦方向從猝逝轉成謀殺案偵辦，希望黃明志到案說明，中間一度聯絡不上發布通緝，後來他自行現身馬來西亞的警局，勇敢面對偵訊。

他在臉書表示，經歷9天的拘留，加上事情剛發生的前兩天，他至少經歷6組警察的調查，每天超過8小時，最長的一次是15個小時，包含包括刑事調查部、D9重案組、D.W.Lokap拘留所、D.W.毒品調查部、皇家販毒調查部、還有全國總警長特遣的 「特別行動小組」，這些人用不同的方式反覆幫他錄口供，也做了詳盡的調查跟資料整理，試圖在案情裡抽絲剝繭。

接著黃明志說「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助， 也很震驚，我已經盡全力搶救了，但卻無力回天。這個畫面將永遠永遠留在我的腦海中... 最後，希望大家不要戴著有色眼鏡看待別人的職業，拍OF不代表她就是不正經的人，請不要再網暴往生者了。」

