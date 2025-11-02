黃明志捲謝侑芯命案涉毒遭逮

黃明志是來自馬來西亞的知名創作歌手。（資料照片）

「護理女神」謝侑芯日前傳出赴馬來西亞拍攝期間因心臟病驟逝，享年31歲。未料事件在2日爆出案外案，傳出案發當時黃明志就在現場，警方甚至在他身上搜出9粒疑似毒品的藍色藥丸，當場將其逮捕。

據馬來西亞《中國報》報導，警方於10月22日下午1時40分接獲通報，指一名台灣網紅在吉隆坡某高級酒店浴室內失去意識。警方到場後，在黃明志身上查獲9粒疑似毒品的藍色藥丸，立即將他逮捕。

事發兩天後，黃明志被依《1952年危險毒品法令》擁毒及吸毒罪嫌起訴，但他否認所有指控，之後繳交保釋金獲准保釋。事發過程眾說紛紜，馬來西亞《光明日報》報導警方懷疑女死者生前曾吸毒，並與黃明志發生性行為，大膽推斷死者可能猝逝後，又被移到浴室內。而金馬警區主任沙扎里助理總監則稱黃明志尿檢出現安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4種毒品陽性反應，而謝侑芯死因則有待鑑識結果釐清。

對此，黃明志昨發文澄清相關指控都是捕風捉影，「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品。」他強調，一切等警方報告出爐後真相自然會大白。他也表示，因案件進入偵查程序，不便透露細節，甚至爆料已收到黑函勒索，「對於侑芯的猝死，我們深表遺憾，R.I.P。」他也抱怨救護車遲到近一小時。而謝侑芯經紀人Chris昨晚發文指黃明志的聲明與警方說詞不一，「在隱瞞什麼？還有多少沒有說出的真相？」放話將與相關部門合作，直到所有事實被揭開、謊言被揭穿為止。