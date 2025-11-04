黃明志捲謝侑芯命案涉謀殺 人失聯遭大馬警通緝

馬來西亞歌手黃明志。（圖／翻攝自黃明志臉書）





馬來西亞歌手黃明志捲入謝侑芯命案，大馬警方從猝死案轉為謀殺案偵辦，並決定4號要將他逮捕到案，但黃明志和他的經紀人手機持續關機，警方證實，黃明志尚未到案，目前人失聯中，也沒有出境紀錄，將持續追捕，黃明志的爸爸也說，他人在吉隆坡，兩天前有打電話回家報平安，如今遭警方通緝，若謀殺罪名成立，最重將判死刑。.

黃明志捲入謝侑芯命案，11/2發文否認涉毒當天，照樣在YT發片，標題寫下大型翻車現場，網友開酸自己也翻車了，現在除了遭逮的憔悴畫面和搖頭丸照片曝光，現在吉隆坡總警長法迪爾，已經宣布將謝侑芯猝死案，轉為「謀殺罪」調查，4號就要逮捕黃明志，因為他是最後一位和謝侑芯接觸的人，因此將深入調查。

吉隆坡總警長法迪爾：「目前已針對飯店員工保全、機場人員等相關人士錄口供，也取得謝侑芯從抵達機場到飯店的行動，這些都是我們調查中，會關注的元素，這將是非常全面的調查。」

據中國報報導，馬來西亞刑法規定，如果謀殺罪名成立，最嚴重可判死刑或30-40年徒刑，加上最少12下的鞭刑，黃明志的父親則透露，兒子人在吉隆坡，11/2有打電話回家報平安，告訴家人「一切等待警方調查」。

黃明志〈悔過書〉花絮：「當你知道自己會被抓，或者已經被警察約好，要去錄口供的時候，最重要你要穿一件，你最想丟掉最爛的內褲，是因為你進去第一件事情，你就會叫你脫掉內褲，然後拿掃把掃掉，然後拿去丟垃圾桶。」

黃明志即將再被捕，大馬媒體也報導，謝侑芯的家人，近日將飛往大馬領取遺體，但對此謝侑芯經紀人回應是假消息，目前家屬已委任當地律師，但他們懷疑委託人遭跟蹤，考量人身安全問題，家屬將不會飛到大馬辦後事，希望別再質疑不相關問題造成二次傷害，如今大馬媒體守候警局前，要等黃明志給交代。

