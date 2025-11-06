黃明志捲謝侑芯命案現身投案 15年正牌女友相陪

42歲的馬來西亞創作歌手黃明志，捲入台灣網紅謝侑芯命案，5號凌晨現身吉隆坡金馬警區總部投案，當地媒體目擊，陪在他身邊的除了有律師外，還有一名長相清秀的女子，傳出就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。

Sarah曾被形容撞臉有越南林志玲稱號的女星海倫清桃，2人愛情長跑15年，過去經常陪伴黃明志來台工作，因為她也是男友的造型師和化妝師，感情看起來相當要好，去年一度傳出2人婚事將近，有意在台置產買房。



不過，黃明志這次捲入謝侑芯命案疑雲，有網紅出面爆料指稱他和女生之間一些不當連結，接下來就看黃明志是否能透過法律證明自己的清白，投案前，他在社群上表示，將全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代，不會逃避。

而由於警方已聲請延押，黃明志必須在警局待到11月10日接受偵訊調查。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台視新聞／張綺云 責任編輯／網路中心

