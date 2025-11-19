黃明志捲謝侑芯命案突「公開求職」 雪碧狠酸：你還有條命啊

黃明志捲入謝侑芯（右圖右）命案，日前公開求職，但謝侑芯閨密雪碧發文開酸黃明志，引發討論。（圖／翻攝黃明志臉書、翻攝自雪碧臉書）

馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝死案，事件持續延燒，日前黃明志透露案件進度，並坦言工作權被取消，放下身段公開求職，引發討論。不過謝侑芯的閨密雪碧（方祺媛）看不下去，狠酸黃明志「沒錢你還有條命」。

網紅雪碧自閨密謝侑芯猝死後，多次發文表態，闡述自己有多難過之外，也公開怒轟黃明志，今（19）日她又在臉書轉發黃明志日前貼文，狠酸他如果因為工作被取消光沒錢，「你還有條命啊」，稱黃明志還可以寫歌、到處找工作賺錢，「而芯（謝侑芯）現在是有錢的人沒錢花。」

接著雪碧也隔空向黃明志喊話，「希望芯的事情，你要負責任」，因為她認為謝侑芯沒有因為黃明志就不會出國，「（她）是不是人就好好地在台灣？」，並指出「可以請你（黃明志）用最大誠意回來祭拜芯嗎？死去並不可怕，最怕就是被大家遺忘！」

黃明志17日在臉書粉絲專頁「Namewee 黃明志」發文透露，目前謝侑芯命案仍在審理中，屍檢報告還沒出來，可能得等上數個月才有結果。因此黃明志原本排到明年底滿滿的工作，全部都被取消了；黃明志放下身段，稱有幕後工作找他收費都好談，或是打工也行，就算他不會也願意學，「有收入就好了」。

另外，黃明志同時在貼文裡表示，他已經寫好明年也是馬年的新年歌，但他出事後贊助商跑掉，請有興趣贊助的人可以聯繫他們，「有附贈廣告歌，確定無粗口及不良內容」，他自認比往年的新年歌都好聽，還許下承諾「MV點閱率若低於10M退款一半，農曆新年前若『出事』則退全款。」

