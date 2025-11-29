黃明志捲謝侑芯命案被貼「問題製造者」標籤！ 吉隆坡總警長曝最新進度

黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯命案，經過連番偵訊後，尚未找到直接的證據，黃明志因此被警方「口頭保釋」，而吉隆坡總警長拿督法迪爾則表示：「警方尚未收到總檢察署的最終決定，目前仍有步驟尚未完成，包括取得女死者的毒理和解剖報告，目前警方仍在調查中。」不過有很多人對黃明志已經未審先判，讓他很不服氣的丟出新歌〈誤解就誤解〉回擊。

而有知情人士透露，黃明志跟馬來西亞部分中文媒體樑子結得很深，從他出道開始，因為敢唱別人不敢碰的體制與議題，那些媒體就火速給他貼上「粗俗」、「叛國」、「亂源」、「問題製造者」的標籤，他的歌不能播、他做善事沒人報、他拿國際獎也常被刻意忽略。

更雪上加霜的是，這些年他挺台灣民主、聲援香港、關注新疆議題，等於直接踩上紅線。據了解，馬來西亞某些大型中文媒體背後疑似有中國企業資金介入，使得整體輿論風向更加敏感。

