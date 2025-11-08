黃明志捲謝侑芯命案遭延扣 委任律師認「90小時未接觸」：不知身心狀態

黃明志捲入謝侑芯命案。（圖／翻攝自謝侑芯Instagram、黃明志臉書）

台灣網美謝侑芯近日在馬來西亞工作期間猝逝，享年31歲；而大馬歌手黃明志疑似涉案，目前已遭警方拘留，消息震驚台馬兩地。黃明志代表律師鄭清豐透露，自當事人投案以來，已近90小時未與他接觸，暫無法得知其身心狀態。

《中國報》報導，鄭清豐受訪時表示，自黃明志被延扣以來，自己未曾與對方會面，暫時無法得知其身心狀態，且他與黃明志之間的溝通受到法律職業特權保護，相關內容不得隨意披露。

據了解，謝侑芯10月22日在吉隆坡「悅榕莊酒店」（BanyanTree Kuala Lumpur）被發現身亡，當時她全裸陳屍浴缸，身上僅蓋著一條浴巾。當地警方查出，黃明志案發時也在房內，並在現場起獲總重5.12克、共9顆疑似搖頭丸的藍色藥丸。尿檢結果顯示，黃明志對安非他命、K他命、大麻與冰毒均呈陽性反應。

馬來西亞警方日前依《1952年危險毒品法令》中的2項條文起訴黃明志，經法院審理後以8,000令吉（約新台幣5.8萬元）保釋外出。黃明志則供稱，自己沒有吸毒，當天會和謝侑芯共處一室，是為了討論拍片相關內容，期間女方到廁所沖涼，過了30分鐘沒聽見水聲，他進廁所查看發現對方倒在浴缸內，進行CPR急救後仍無效。

經吉隆坡總警長拿督法迪爾下令重新調查，警方正式宣布謝侑芯死亡案改以「謀殺罪」偵辦。金馬警區主任助理總監沙扎里指出，警方原定於4日正式扣查黃明志，但在展開追緝超過6小時後仍未尋獲人影，遂發布全國通緝令。

遭警方發布通緝後，黃明志於5日凌晨現身金馬警區總部，隨後透過社群發文表示，自己剛從新山返回吉隆坡，並已與警方約好報到時間，強調「我不會逃，之前七次通緝令都是我主動報到，不曾逃過。」

