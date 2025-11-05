黃明志捲謝侑芯命案遭通緝！投案新歌突上架
[NOWnews今日新聞] 歌手黃明志因捲入網紅謝侑芯猝逝事件，成為警方調查對象。由於馬來西亞警方在調查過程中一度無法聯繫上他，懷疑其有潛逃之虞，因此對他發布通緝令。今（5）日，黃明志在社群平台透露自己主動投案。而此時應該正在接受警方調查的黃明志，卻被發現在串流平台偷偷上架新歌，被網友笑說：「原來失聯是在忙新歌。」
黃明志捲謝侑芯命案 遭馬國警方全面通緝
網紅謝侑芯上月22日被發現全裸陳屍於吉隆坡飯店浴缸內，當時歌手黃明志也在現場，且身上疑似持有毒品。經警方採集尿液檢驗後，結果顯示其體內對安非他命、甲基安非他命、K他命與四氫大麻酚等四種毒品呈陽性反應，因此警方依《危險藥物法》與謀殺罪將他起訴。
起訴後，警方隨即對黃明志發布通緝令，但多日來都找不到人，就連他的經紀人也坦言：「目前聯繫不上藝人。」直到今日凌晨，黃明志在社群平台發文表示，自己已主動前往投案，他同時曬出在警局門前的自拍照，但神情略顯憔悴，整個人看起來消瘦不少。
黃明志神隱後主動投案 新歌竟悄悄上架
主動投案後的黃明志，照理來說應該正接受警方的調查，然而卻有網友發現他默默在串流平台上傳了新歌〈Very 帥〉。這首歌是他十多年前為旗下男團「P-HIGH屁孩」創作的歌曲，歌曲詮釋了90年代的復古偶像風格，過去他也曾曝光自己試唱的DEMO版本，如今3分46秒的音檔突然在他投案期間上架，引起熱議。
事實上，黃明志在投案前神隱了兩天，因此網路上流傳著許多他準備逃亡的聲音，「躲是要等藥效退嗎」、「消失等到藥效結束再出現，接受調查後就可以拍屁股走人了」；本次在投案期間突然上架新歌曲，也讓許多網友笑稱，「原來躲起來不是要逃亡」、「上架完才投案，人是真好。」
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
