黃明志捲謝侑芯命案！口供曝光 律師揭最新調查進度

馬來西亞歌手黃明志捲台灣網紅謝侑芯命案，於5日自動到警局投案，他的代表律師也曝光現在的最新進展，指出已經90小時沒有跟黃明志接觸。

黃明志捲入謝侑芯命案。（合成圖／翻攝自謝侑芯、黃明志臉書）

根據《中國報》報導，黃明志代表律師鄭清豐受訪時指出，跟黃明志的溝通內容因為受到法律職業特權保護，相關內容不得隨意披露，目前也已經有將近90小時沒有跟他接觸，暫時無法得知他的身心狀況。

而黃明志的口供指出，當時他和謝侑芯是在飯店房間討論影片拍攝專案，討論到一半，謝侑芯表示想進浴室沖洗一下，但進到廁所30分鐘都沒動靜，他進到浴室時，就發現謝侑芯躺在浴缸內，且已經沒有生命跡象，黃明志施行心肺復甦未果，趕快報警叫救護車。

後來警方到場後查獲9顆類似藥丸的搖頭丸，黃初步尿檢也呈現陽性反應。黃一度與外界失聯，最後於5日投案，被警方延扣6天，而黃明志的延扣期也將屆滿，警方預計向法庭申請再度延扣黃明志。

