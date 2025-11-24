黃明志捲謝侑芯命案！口頭保釋期明屆滿 他深夜發聲：誤解就誤解
娛樂中心／林昀萱報導
馬來西亞歌手黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，一度被列為嫌疑人，不過歷經9日延扣仍查無犯罪證據，在本月13日下午獲口頭保釋，重獲自由身。他今（25）日凌晨在社群網站分享新歌〈誤解就誤解〉，似乎是藉由歌曲傳達近期的心聲。
回顧謝侑芯案，謝侑芯在10月22日猝死於大馬五星級飯店房間，黃明志為報案人。他自述發現對方在浴缸昏迷，曾施以CPR，但未能挽回。不過警方在現場發現疑似搖頭丸，他的初步尿檢呈四種毒品陽性反應，之後以毒品相關罪名被控，並被轉以刑事法典302（謀殺）條文調查。黃明志於10月24日以4000令吉保釋，11月5日再度主動到警局投案並被延扣兩次，直到13日獲得口頭保釋，警方允許他暫時自由行動，期限至26日。據悉，若沒有發現需要立刻逮捕的新證據，黃明志高機率仍會維持保釋，隨時接受傳喚調查。
在恢復自由身後，黃明志曾公開徵求工作，透露因捲入命案工作全停擺，原本已完成的新年歌也突然失去贊助商，強調若他在農曆年前「又出事」，則願意「全額退款」。今日凌晨，黃明志也在社群平台曬出新歌〈誤解就誤解〉，歌詞內容寫道：「誤解的就誤解，討厭的就討厭，汙衊的就汙衊，無言的就無言，誤解的就誤解，敷衍的就敷衍，我走我的路線，態度從來都不變。本來就無解，本來就不該出現，只看見汙點，做再多你也不屑。本來就膚淺，因為都不是你付錢，太天真無邪 最後才發現孤立無援。」歌詞中還提到「有人隨便亂擷，為了流量散播謠言」、「就算我墜落了無底深淵，不代表我沒權力去爭辯」，藉由歌曲抒發近期的心情。
