黃明志捲謝侑芯命案！吳宗憲曝事發前見過她 揭兩人互動細節

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

馬來西亞歌手黃明志近期捲入網紅謝侑芯的命案中，先前已經遭到當地警方二度申請延扣至13日，而他的代表律師鄭清豐透露，目前黃明志狀況良好，同時堅稱自己是無辜的。而過去曾與黃明志合作過的吳宗憲，今（12）日現身羅志祥與何美主持的節目《綜藝OK啦》時不免被問及此事。

吳宗憲透露事發前曾與謝侑芯碰面。（圖／黃鈺晴攝）

吳宗憲表示，在得知事情的當下心裡其實很難過，且在他們去馬來西亞的前一天，自己剛好與謝侑芯拍攝廣告，「我不知道她的名字，是事後我們同事看到是她跟我說，『是昨天坐在你旁邊的那個女生啊！』我才嚇一跳。」而他也透露，因為這件事謝侑芯的畫面都要刪除，導致自己要多拍攝一天。

此外，因為馬來西亞警方證實，黃明志與謝侑芯生前有著「超越友誼的親密和特殊關係」，提到兩人自入境馬來西亞後就一同入住飯店，直至命案發生都形影不離。針對這件事，吳宗憲則說：「這個我們就不評論了，因為我實在是也不知道狀態，是不太清楚。」也坦言，「因為他的是有關於到這個司法的一個角度，可能要我們要真正了解，我們才能夠講。」





◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

