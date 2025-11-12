黃明志捲謝侑芯命案！吳宗憲證實「跟2人有近距互動」：滿難過的
馬來西亞歌手黃明志近日捲入與台灣網紅謝侑芯相關的命案，馬國警方調查，謝侑芯上月22日被發現陳屍吉隆坡一間飯店浴室。吉隆坡總警長拿督法迪爾11日指出，警黃明志與死者之間存在「超越普通朋友的親密與特殊關係」，案發當時房內僅有兩人，雖黃明志否認有對女方做任何不法之事，全案仍在調查中。吳宗憲今（12）日現身錄製中天綜合台《綜藝OK啦》時，被問到此事神情凝重，透露自己在事發前一天才與黃明志、謝侑芯一同拍攝廣告，「我心裡面蠻難過的」。
據悉，吳宗憲在黃、謝飛往馬來西亞前，有跟兩位一起拍廣告，而該廣告不是台灣的廣告，並由黃明志擔任導演，「他們要離開台灣，去馬來西亞前，我們剛好一起拍廣告，女生就坐在我旁邊，胸部很大的那位女生，當時還不知道名字，後來看到新聞嚇了一跳。」
吳宗憲感嘆說，因為謝侑芯的離世，廣告團隊不得不重拍部分畫面：「現在變成我要多拍一天，因為她的畫面都要去掉。」至於黃明志是否有做出不法行為，是否勸黃的女友跟他分手？吳宗憲則說：「這跟我無關了，不評論了，因為我實在是也不知道，狀態是不太清楚，人家這個情感面也不好多說。」
