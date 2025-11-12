黃明志捲謝侑芯命案！吳宗憲「才和2人一同工作」：心裡蠻難過的

吳宗憲今上中天《綜藝OK啦》錄影。

網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，當晚同房的黃明志遭拘捕二度延扣，去年曾與黃明志一起工作的吳宗憲，今（12日）上中天《綜藝OK啦》錄影也透露，事發前才和黃明志、謝侑芯一同工作，對於發生憾事深感心痛。

謝侑芯在馬來西亞飯店猝逝，黃明志也遭拘捕目前仍在延扣中，對此吳宗憲坦言事發前才與當事人工作，「當天黃明志擔任導演，前一天他們離開去馬來西亞時候，我就剛好在拍廣告，在我左邊的就是謝侑芯，心裡蠻難過的，我當時不知道她的名字，是事後同事跟我說的，我嚇了一跳，現在變成我要多拍一天， 因為所有她的畫面通通要去掉。」

廣告 廣告

外界質疑黃明志與謝侑芯的關係，對此吳宗憲表示，不太清楚兩人狀況，對此不作任何評論。至於黃明志交往15年的化妝師女友Sarah，吳宗憲也直言：「人家情感面，因為他那個有關司法，需要真正了解才能講。」

更多鏡週刊報導

李千娜曝與老公「為輪班制夫妻」 親分享育兒經：不該用父母期待框限孩子發展

炎亞綸扮假視障「仗打蕭煌奇」！ 按摩腰痛被虧敗腎

1人主持多年！段慧琳節目加入新成員 挑戰三鐵、極限運動「陳美鳳都稱讚」