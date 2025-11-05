黃明志捲謝侑芯命案！大馬律師逆風發聲：沒看到任何謀殺證據

記者蔣季容／台北報導

台灣網紅謝侑芯日前於馬來西亞猝逝，該命案涉及馬來西亞歌手黃明志，全案以「謀殺案」偵辦。黃明志被大馬警方發布通緝後，今（5）日凌晨才在律師陪同下現身警局說明。對此，馬來西亞律師陳博雄逆風發文，他根據媒體目前的報導，看不到任何黃明志造成謀殺或誤殺的證據，強調黃明志若涉案，必將之繩之以法；「若沒證據，請還他清白。」

馬來西亞警方指出，目前案情仍在釐清階段，為避免外界揣測，需完整掌握事證，因此向法院申請延押6天，延至11月10日，以進一步釐清相關證據。

馬來西亞律師陳博雄在臉書表示，律師根據證據發言，根據目前媒體的報導，他看不到任何黃明志造成謀殺或誤殺的證據。即使屍體解剖報告顯示死者因吸毒而導致心臟衰竭，那也無法證明死者在非自願情況下吸毒。就算死者被威逼利誘吸毒（本身就很難證明，除非有第三者證供），也不能證明威逼死者吸毒者在當時能預見死者會因吸毒而死亡，因而難以構成誤殺。

黃明志捲入謝侑芯命案。（圖／翻攝畫面）

陳博雄指出，身為執業律師多年，他基本上不太相信警方和相關單位的說法，他不會認為黃明志做錯了事情，法律假設所有嫌疑犯無罪，直到被證明有罪。

陳博雄提到，他從多家媒體報導中，並沒有看到任何有關警方已掌握任何黃明志涉嫌謀殺的相關證據，「看來警方只是換了個角度重新調查，手上並未掌握任何證據，警方不像是已經掌握了證據才要逮捕黃明志。」

他說，一個刑事案件最折磨人的，往往不是法庭下判的那一刻，而是當「嫌犯」在接受警方調查的那段時間。這些事，相信所有馬來西亞人都很清楚。他認為媒體有必要降溫報導黃明志涉及謝侑芯命案一事，讓各方能騰出空間專業地處理這不幸的命案。或許死者真的是猝死，又或許真有他殺成分，希望警方能專業的調查。陳博雄強調，「黃明志若涉案，必將之繩之以法；若沒證據，請還他清白。」

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

