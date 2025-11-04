黃明志捲謝侑芯命案 她也接過邀約！痛揭對方話術：可惡的令人髮指

網紅Miga美家。翻攝Miga美家臉書



「護理師女神」謝侑芯10月22日命喪馬來西亞，創作歌手黃明志被查出在場且持毒，遭馬來西亞警方以「謀殺罪」通緝。繼AV女優翁雨澄（娃娃）爆料黃明志曾涉有不當行為後，網紅「MIGA」美家今（11/4）也表示，9月曾接到合作邀約，痛批對方把合作包裝得很好聽，但其實就是在試探底線，因此最後沒有應允，直呼「直覺救了我」。

美家今在社群發文，坦言本來不想出來說什麼，但看到案情越來越清楚，「我的憤怒直接讓我忍不住了」。

廣告 廣告

她透露黃明志9月中旬曾來談商業合作，提到「單獨相處談合作」、「出國面試機會」、「會幫我訂飯店」、「有沒喜歡吃什麼餐廳」、「會不會喝酒」等等，包裝得好聽。

美家說，自己察覺那不是關心，也不是合作機會，而是試探界線的手段，所以沒有迎合、沒有被話術牽著走，最後選擇相信自己的感覺，拒絕了邀約，現在回頭看才發現「那份直覺救了我」。

美家表示，更令她氣憤的是，在新聞曝光的前幾天，也就是10月26日，黃明志竟然沒有放棄的持續與她洽談合作事宜，痛斥「這人可惡的令人髮指」，所以要站出來講這些事。

網紅美家透露曾收到黃明志邀約，最後婉拒，直呼「直覺救了我」。翻攝美家IG

更多太報報導

黃明志失聯2天！大馬警發布通緝 黃爸曝光最後通話內容

完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑

護理女神遺體「已解剖」送太平間等化驗 傳家屬將抵大馬帶回家