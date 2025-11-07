黃明志捲謝侑芯命案！寇乃馨嚇曝「真實心聲」：正牌女友該離開了

記者蔡維歆／台北報導

31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星級飯店猝死，死前疑與大馬歌手黃明志有性行為，現場發現藍色藥丸和毒品。黃明志5日凌晨現身投案。對此黃國倫、寇乃馨跟黃小柔出席國際潮流藝術家居品牌SUNDAY HOME快閃展活動也回應了。

黃小柔出席快閃展。（圖／記者蔡維歆攝影）

黃國倫說跟黃明志不認識，也沒合作過。寇乃馨則認為音樂人雖然要創作，但也千萬不要碰任何不好的東西，「因為我覺得毒品甚麼的真的太可怕，絕對要遠離不要碰，像黃國倫創作靈感全都是靠禱告，不需要碰任何刺激靈感的那種東西。」黃國倫則認為人要活在光中比較好，「日久見人心，路遙知馬力，這個時代很多事情光怪陸離終究有一天會顯露，到時可能後悔都來不及。」但也強調目前案件都在調查，跟寇乃馨都不清楚事情真相，一切只能交給法律。

廣告 廣告

那會心疼黃明志交往15年的正牌女友嗎？寇乃馨則認為太震驚了，「如果你跟一個男人長年在一起都沒辦法改變她，你早該走了，為什麼要堅持？」黃小柔也表示如果自己是女生媽媽，一定會很心疼，「愛情這種事很難講，但如果我是她好友或家人，我會輔導她趕快離開。」

更多三立新聞網報導

粿粿婚變不倫王子！寇乃馨黃國倫首公開發聲 16年婚姻「真實現況」曝

黃明志謝侑芯房裡發生什麼事？他爆「驚人內幕」：演藝圈權勢不對等

北捷嗆聲影片遭陸委會盯上？中配「灣灣小月」不忍回應了：借題發揮

范姜彥豐被戴綠帽！59歲美魔女悲揭不堪過往：前夫與朋友發生關係

