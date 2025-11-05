黃明志捲謝侑芯命案！導演弟千字文護兄「很多人在蹭」：等真相出來再拿留言做MV

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

馬來西亞創作歌手、導演黃明志近期捲入網紅謝侑芯命案，由於在黃明志房間中查出毒品，加上馬國警方朝向謀殺罪調查後。黃明志在今（5）日投案，關於他過往的爭議作風仍然不斷遭外界爆料。對此，黃明志的弟弟、導演黃明勵今日發表長文，痛批外界趁機「蹭熱度」，「如果真相出來的那一刻，希望這些人不要刪掉自己寫過的貼文與留言」。

導演黃明勵(圖左)在臉書發文捍衛哥哥清白。（圖／黃明勵、黃明志臉書）

黃明勵今日發千字長文力挺哥哥，直言黃明志過往遭抹黑、造謠，以及被外界定型成「欠薪」、「渣男」，但實際上許多事件皆被扭曲放大。

他並指出，黃明志過去曾因一支MV拍攝遭人偽造對話紀錄、誣陷拖欠演員酬勞，導致形象受損，卻選擇不追究。黃明勵感嘆：「他對這些損害名譽的事，常常就這樣算了。」

黃明勵表示，近來不少人趁著命案風波編造故事、刻意抹黑，哥哥不會對這些人做什麼，但等真相大白那天，希望他們不要刪文，因為他可以把那些留言拿來做新MV素材。」他直言，這或許就是「這些人活著最高的價值」。黃明勵最後強調，黃明志過去雖常被誤會、被貼標籤，但他依舊選擇用創作面對，呼籲外界停止無根據的指控與攻擊。

黃明勵千字文完整內容如下：

看到很多人在蹭，也知道很多人還在考慮如何蹭，卻又苦無下手之處。怕人家講自己吃相難看，又或者到時他證實清白後，自己會成為笑話。我想給這些人講個故事，你們可以參考參考，然後想想可以怎麼蹭。

記得很清楚，九年前發生了一件事。當時在前公司開拍一支有趣的MV，「他」是那首歌的詞曲創作人，同時也擔任那支MV的導演。

那支MV需要請大概二十幾位演員參與演出（具體數字忘了，大概是這個人數吧）。當時對接演員的負責人是一名在業界活躍的工作者，也曾經參演過「他」的作品，算是「業界朋友」……（人際交往單線條的「他」覺得是就是吧）。MV拍了大概兩天，結果第二天爆發了演員被欠款的事。演員們都在罵：到底為什麼說好要出的錢會遲出？負責人對演員們表示：「沒辦法啊，是『他』沒還錢，導致我出不到錢！」

後來，這名負責人還發了一張WhatsApp截圖到演員群組，顯示自己與「他」的對話。上面的內容大概是負責人在責問「他」為何不出錢，但「他」卻苦苦哀求「幫個忙」，一副死皮賴臉想拖延的樣子。負責人已經「很負責」地向「他」追討但不果，說是「他」太過分、想欠錢不還！隨後一不做二不休，負責人還把這張截圖發佈到 Facebook上，很快就得到不少原本就討厭「他」的同行留言攻擊，說什麼「你還不了解他？」「他就是這樣的啦……」之類的話。

但問題是：

1）負責出錢的人根本不是「他」，而是我前公司該項目的財務，所以任何工作人員根本不可能、也不應該找「他」談這些（有業界常識的人都知道）。

2）那張 WhatsApp 對話截圖上顯示的「他」的頭貼（Profile Picture）根本就不是當時「他」在使用的，「他」也從未使用過那張照片。

意思很明白，如果還看不出來，我可以解釋一下：那名負責人當時用自己假以亂真的PS技術做了一張偽造對話，想借用「他」在業界「不怎麼樣」的名聲，造假了一段對話紀錄，讓原本向負責人追討演出費的演員們誤以為欠錢的人是「他」，是「他」導致大家收不到錢！（後來這名負責人也證實了自己有寫劇本、做導演的天分，畢竟他也曾替某品牌拍廣告，是個不可多得的人才。）

「他」知道這件事後，馬上去質問這位「業界朋友」：為什麼要害我？結果那個負責人真的很好笑（其實是很可惡啦），他在語音留言裡用TVB反派式的低沉嗓音發出極具磁性、充滿震懾力的恐嚇，威脅「他」如果再逼問，就要「#@@￥%#@%￥%#%￥……」。

講真的，他的廣東話太純，我們很多都聽不懂，大概記得是這樣的內容：（咬牙切齒的廣東話）「Wong Meng Zi...你以為你可以隻手遮天咩？我唔係你可以得罪得起嘅……」那種把自己當反派在演的語氣，其實蠻可笑。當時我們劇組幾個人聽了都笑翻。第二天，這負責人就沒再負責演員的部分了。當然啦，做出這種事誰還敢用他？後來公司只好自己收拾殘局，硬著頭皮把MV拍完，作品流量還非常高。

我記得這件事至今已經變成了一件「事實」。這「事實」就算根本不是真的，但人們的認知上是如此就是如此了。

那位負責人呢？不用為自己做過的事負責嗎？是的，「他」就真的讓這件事過去了。「他」只是打開負責人的語音留言讓我們幾個工作人員笑完之後，就算了、不追究了。我當時一直在想，你他媽的名聲被這傢伙搞壞了，息事寧人是sohai嗎？（後來那個人的下場也頗有戲劇性，不提了。）

講回「他」吧。「他」對這種別人損害他名譽的事，常常就這樣算了，尤其是女生對他做的事，「他」幾乎從不反擊。這類事情更早以前也發生過，「他」不當一回事，害家人心驚膽戰，自己從此被冠上「渣男」頭銜，名聲敗壞。但我看是他那種大男人主義作祟吧，以為不反擊綠茶就是「對女生憐愛」。

就像現在那個一直叫人去她Telegram看她暴露影片、說是爆料的，「他」面對這種咖小的蹭，也是懶得回應。

可是有些人、有些事，「他」又很執著去反擊。比如什麼黨、什麼報、什麼大公司，那是因為「他」認為這些本身就是強權，這些來對付他，反而激起「他」的反擊慾望。

但如果「他」覺得你很弱，你去惹他、罵他、造謠抹黑他，「他」可能連不爽都懶，繼續回房間做歌，歌詞裡甚至都不會提到相關的人事物，可能興趣都激不起來呢！

所以，全篇重點整理如下：

如果你想蹭他，這些條件都可以輕鬆達成，「他」一定不會理你。

1）女生，你可以敢敢說「他」約你去飯店、餵你吃藥、打你一炮、幫你打掉……但像Alice那種，他只會覺得好笑。

2）弱者，如果「他」覺得你太弱，你罵到多狠他也會自動過濾，基本不理。

3）曾經的朋友或共事者，這些人也許早對他不滿，這次的表態反而讓他認清人，以後工作上就不會被你麻煩，幫他省時間，所以落井下石他 OK。

總之，一般網民怎麼造謠、抹黑他都可以，他也不會對你怎樣。

但如果真相出來的那一刻，希望這些人不要刪掉自己寫過的貼文與留言。雖然他不會寄出任何律師信，但至少到時候，他可以拿這些文字當作新MV的素材，這也許，就是這些人活著最高的價值。

黃明勵千字文為哥哥捍衛哥哥清白。（圖／黃明勵臉書）

黃明勵千字文為哥哥捍衛哥哥清白。（圖／黃明勵臉書）

