黃明志捲謝侑芯命案！工作全遭砍公開求職 雪碧怒轟「你還有條命啊」！

記者林宜君／台北報導

雪碧近日再度開砲，語氣犀利，引起外界高度關注。（圖／翻攝自雪碧FB）

台灣網紅謝侑芯的猝逝案件仍在調查中，而事件延燒至今，各界言論持續擴大。黃明志因曾被指與事件相關，近期不但工作全被取消，甚至在網路上公開求職，引起網友熱烈討論。謝侑芯閨密雪碧近日再度開砲，語氣犀利，引起外界高度關注。

雪碧日前看見黃明志的貼文後再度動怒，直言若黃明志只是因為沒工作就沒收入，「你還有條命啊」。（圖／翻攝自雪碧FB）

謝侑芯的好友雪碧日前看見黃明志的貼文後再度動怒，直言若黃明志只是因為沒工作就沒收入，「你還有條命啊」，語氣十分尖銳。雪碧感嘆謝侑芯如今「是有錢的人沒錢花」，並指出黃明志至少仍能寫歌、接案、找工作。雪碧也隔空喊話，希望黃明志面對事件「拿出負責任的態度」，並直言若不是因為黃明志，謝侑芯也許不會遠赴國外，命運可能會完全不同。她更點名要求黃明志「回台灣祭拜芯」，強調最可怕的不是死亡，而是被人遺忘。

黃明志在臉書專頁「Namewee 黃明志」還透露，他已完成明年馬年的新年歌曲，但因發生爭議後贊助商紛紛退縮，目前歌曲缺乏資金支持。（圖／翻攝自黃明志FB）

黃明志在臉書專頁「Namewee 黃明志」還透露，他已完成明年馬年的新年歌曲，但因發生爭議後贊助商紛紛退縮，目前歌曲缺乏資金支持。黃明志公開喊話，如果有人願意贊助，「有附贈廣告歌，內容無粗口」，並強調這次的新年歌比以往都好聽。黃明志甚至提出保障條件「MV點閱率若低於10Ｍ退一半，農曆新年前若『出事』則全額退款」，引起兩極反應。

