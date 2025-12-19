黃明志捲謝侑芯命案「工作全部沒了」 吐3委屈：家人受異樣眼光

馬來西亞知名歌手黃明志（黃明志臉書）捲入台灣網紅謝侑芯陳屍酒店案。取自謝侑芯IG



馬來西亞歌手黃明志捲入「護理女神」謝侑芯死亡案，黃明志被控吸4種毒，全案在18日逆轉，黃明志的尿檢報告呈現陰性。黃明志本人因感染A型流感請病假，18日未出庭，他19日透過臉書抒發心情，表示近期應該是他人生中的最低谷了... 工作全部沒了。

「近期應該是我人生中的最低谷了... 工作全部沒了，還要被眾人指指點點，家人和同事要遭到異樣的眼光看待... 我也已經很久很久沒出門了... 年底雨季降臨，看著窗外的大雨，這首歌就是我最近的心情...」，黃明志指出，收到法庭傳來好消息，過幾天要上法庭了，希望判決跟昨天聽到的一樣(意指尿檢報告陰性)。

回顧謝侑芯命案，謝在10月22日死於大馬五星級飯店房間，享年31歲。黃明志人在場，他稱發現對方在浴缸昏迷，曾施以CPR，但未能挽回。

警方在他身上找到「愛他死」搖頭丸，尿液初步呈四種毒品陽性反應，之後以毒品相關罪名指控，並被轉以刑事法典302（謀殺）條文調查。

根據《中國報》報導，警方第一時間在黃明志體內檢出含有安非他命、冰毒、克他命以及四氢大麻酚（THC）的毒品成分，觸犯1952年危險毒品法令第15（1）（a）條文（吸毒）。

此外，警方也在吉隆坡酒店一間客房，找到有5.12克疑為搖頭丸的毒品，觸犯1952年危險毒品法令第12（2）法令，並可在相同法令第39A（1）條文下被判刑。

珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

