黃明志捲謝侑芯命案！律師逆風發文 警方一轉折起疑

馬來西亞歌手黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯命案。（圖／翻攝自謝侑芯IG、黃明志臉書）





馬來西亞歌手捲入「護理系女神」謝侑芯命案，警方4日改朝謀殺案偵辦，黃明志一度失聯，直到5日凌晨主動投案。對此，大馬律師陳博雄逆風發文，他認為目前被過度關注，「一個案件被過度關注，就很容易會產生不公平的現象。」

陳博雄坦言，警方在媒體追問下承受巨大壓力，因此有可能迎合社會情緒來避免成為被攻擊的對象，他表示謝侑芯命案警方前後態度並不一致，一開始被列為猝死案，是已經排除非自然死亡的因素，調查後只選擇對黃明志提出涉毒的控訴，不過在消息被大肆報導後，突然轉為謀殺案偵辦，當下在場的只有黃明志，自然而然成為被調查的對象，「這並不代表警方已掌握任何對黃明志不利的證據。」

廣告 廣告

陳博雄質疑，當初列為猝死案是否為倉促結案的結果，還是警方在驗屍爆故出爐之後，發現有非自然死亡的跡象，還是因為承受巨大壓力後，才將猝死案轉為謀殺重新調查，他認為當所有人把注意力放在黃明志身上的時候，警方是否也應該好好交代當中轉變的原因。

陳博雄在所有報導中，並沒有看到警方掌握黃明志涉嫌謀殺謝侑芯的相關證據，看起來反倒像是換個角度重新調查，「一個刑事案件最折磨人的，往往不是法庭下判的那一刻，而是當『嫌犯』在接受警方調查的那段時間。這些事，相信所有馬來西亞人都清楚。」除了呼籲社會大眾及媒體給予空間讓警方好好調查，「黃明志若涉案，必將繩之以法；若沒證據，請還他清白。」

東森娛樂關心您

報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪



【更多東森娛樂報導】

●黃明志疑涉毒捲命案 警局被捕照曝光！

●粿粿、王子同居三個多月 囂張挑釁吃定范姜一點

●快訊／網紅爆粿粿一毛薪水都沒給范姜 大尺度照這樣來的

