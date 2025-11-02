黃明志捲謝侑芯命案！房內驚見「藍色小藥丸」網揪「1細節」灌爆追問

娛樂中心／羅欣怡報導

「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝。（圖／翻攝自irisirisss900 IG）

「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，牽扯歌手黃志明也和謝侑芯同處吉隆坡一間五星級飯店，警方現場還發現藍色藥丸和毒品，黃明志今（2日）也火速否認涉毒。不過，除了黃明志是否吸毒外，網友更關心現場「1細節」，灌爆留言追問真相。

根據《光明日報》報導，10月22日中午12时30分大馬警方抵達吉隆坡一間五星飯店時，黃明志身穿白色T恤，戴着帽子及眼鏡正準備離開，但因行跡可疑被警方攔下。

黃明志捲入網紅命案和涉嫌吸毒。（圖／資料照）

報導指出，當時黃明志神色慌張，向警方供稱自己沒有吸毒，會和謝侑芯相處一室，是因為兩人為了拍攝影片，所以在同一個房間討論拍片內容；過程中，謝侑芯到廁所沖涼，但半個小時都沒出來，黃明志進廁所查看時，發現謝侑芯已經倒在浴缸內，他立即進行CPR，但依舊回天乏術。大馬警方證實，黃明志尿液中驗出4種毒品反應，兩天後，黃明志被依《1952年危險毒品法令》擁毒及濫用毒品罪名遭起訴，他對指控否認有罪，隨後繳交保釋金獲准保釋外出。

廣告 廣告

黃明志的澄清文章，卻被網友追問「1疑點」。（圖／翻攝畫面）

涉毒消息一傳出，黃明志也火速在臉書發聲，強調自己「沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多」，並表示「相信的就相信，不相信的就不相信」。不過，網友隨即揪出一項疑點，好奇他與謝侑芯在房內的情況，留言區瞬間遭灌爆：「我比較好奇的是，你跟護理師在房間搞什麼而已」、「孤男寡女在同間房間裡做什麼？一起寫歌嗎」。不過，也有網友表示，「大家都是成年人了，除了吸毒需負上刑事責任，人家要在房間裡幹啥，玩的多花是他們的私事」，希望大家不要模糊焦點。

黃明志經紀人經紀人也回應，目前案件已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告。黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。至於外界關注的謝侑芯事件，經紀人深感痛心與遺憾。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

更多三立新聞網報導

桃客司機毆學生火速起訴！網曝「離職又回聘」不只到職2年 公司說話了

特斯拉女駕駛酒沒退「桃園→新竹」上班！害死8旬夫妻 酒測值達0.87

新竹特斯拉女酒駕！撞飛過馬路8旬老夫妻「車道滿地血」2人死亡

網抓2線索「美國行機票」范姜買單！「家人」挺粿粿酸：好像還沒付錢噢

