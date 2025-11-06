黃明志捲謝侑芯命案！昔曬15年女友「高清正面照」認愛：有結婚打算

娛樂中心／綜合報導

馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。黃明志也曾表示跟女友一起長住在台灣，他當時也坦言「有結婚打算」。

黃明志女友（紅框者）的臉部都被打上馬賽克。（圖／翻攝自臉書）

事實上，黃明志過去曾對外公開過Sarah的存在，也曾在接受《自由時報》訪問時，分享和女友結緣過程，「我拍電影向政府申請輔助金，一年都申請不到 ，覺得政府不公平，看種族給補助，電影圈拔刀相助，她在某個組織做造型化妝，寄信來說：『我可以免費做造型化妝。』就一起拍首部電影，我覺得她願意幫沒有錢的電影，滿公益的。」

而黃明志過去來台工作時，經常能看見Sarah身影，黃明志也曾多次在社群上貼出與女友、員工們出席活動的照片，不過他為了保護女方隱私，經常用貼圖遮住。多年來，Sarah一直是黃明志最堅實的支持力量，如今黃明志捲入謝侑芯身亡事件，網路上也陸續出現自稱知情者的爆料，質疑他與多名女性之間存在「不當互動」。目前相關指控尚待司法釐清，接下來外界關注焦點在於他能否透過法律程序證明清白。

