黃明志捲謝侑芯命案！王彩樺曝他「私下真面目」 和螢幕形象反差大

王彩樺出席「鑽石舞台之夜」演唱會感恩餐會。潘佳琪攝

馬來西亞歌手黃明志先前捲入網紅謝侑芯的命案，目前全案仍在偵辦中，他的保釋期到明年1月11日，形象已經大傷，演藝工作更是全面停擺。王彩樺曾和黃明志合作賀歲歌曲〈蛇出來了〉，今（11日）出席「鑽石舞台之夜」演唱會感恩餐會，被問到相關問題，她坦言自己和對方並不熟，知道消息時也很震驚，「他私底下話不多，看起來很害羞。」

王彩樺強調自己沒有黃明志的私人聯絡方式，之前合作都是透過經紀人溝通，其實總共才見過4次面，雖然曾經一起吃飯過，但黃明志的話很少，他們沒有太深入的交流，雖然看到新聞時很驚訝，但王彩樺認為案件調查還沒有調查結束，「等司法告訴大家結果。」

王彩樺（如圖）強調和黃明志沒有私交。潘家琪攝

王彩樺透露之前合作時，黃明志的精神狀態都很好，「之前跨年表演還有見一次。」但她有聽說黃明志台灣經紀人的心情受到影響，看臉書發文，對方似乎心情低落，「我想說關心一下，但對方都沒有接。」她坦言自己也沒有見過黃明志女友，但知道他們感情穩定，還關心過兩人婚事，「但他說現在這樣很OK。」

王彩樺被封為「台灣濱崎步」，先前濱崎步到上海開演唱會，卻臨時被中國單方面取消，她發揮敬業精神，仍舊在無觀眾的演唱會場地表演完全場，被問及此事，王彩樺也忍不住喊：「覺得很不尊重！」



