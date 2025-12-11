黃明志捲謝侑芯命案！王彩樺曾合作「曝私下真面目」再談15年女友

記者徐珮華／台北報導

黃明志上月初捲入「護理系女神」謝侑芯猝死案，馬來西亞警方查無犯罪證據，昨日證實3度延長其口頭保釋期，直到明年1月11日為止。去年底與黃明志合作新年賀歲曲〈蛇出來了〉的王彩樺，今（11）日出席「鑽石舞台之夜」演唱會感恩餐會，坦言對於案件細節並不清楚，一切交由司法定奪。

王彩樺出席「鑽石舞台之夜」演唱會感恩餐會。（圖／萬星傳播提供）

王彩樺透露與黃明志僅見過3次面，對方私下害羞話少，但精神狀況看起來不錯。如今黃明志捲入命案，她曾試圖聯絡對方經紀人關心狀況，卻一直未被接通，也聽聞經紀人受事件影響心情低落。此外，她坦言從未見過黃明志與謝侑芯同框、也沒遇過他交往15年的化妝師女友，只聽說兩人感情穩定，並不急著結婚。

黃明志捲入謝侑芯命案。（圖／翻攝自黃明志臉書）

王彩樺今年8月親赴「鑽石舞台之夜」台中站朝聖，如今正式加入演出陣容，表示曾深受同為嘉賓的余天照顧，也累積豐富秀場經驗。她分享今年5月登上「藍寶石演唱會」時，有粉絲表示自己高齡80歲的媽媽為了她難得踏出家門，返家後還開心說「明年一定要再帶我出來看」，讓她相當感動。

