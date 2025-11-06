黃明志捲謝侑芯命案！經紀人恐慌就醫喊：我真的沒有感想

黃明志近日捲入謝侑芯命案。（圖／翻攝自黃明志臉書）





歌手黃明志近日捲入網紅謝侑芯的命案，由於他是謝侑芯生前最後接觸的人，馬來西亞警方在他5日投案後，申請延押至10日，藉此進一步釐清案情，而黃明志經紀人今（6）日也於社群平台曬出就醫藥袋，表示自己也很恐慌。

黃明志日前遭到馬來西亞警方通緝後，卻一度傳出失聯，當時他的經紀人在IG發文寫下：「抱歉我知道很多人在找我，這裡統一回復，目前聯繫不上藝人，現在很多爆料來源的真假無從考察，我只能說太弔詭，但我相信黃明志先生的判斷力會自行前往警局協助調查。」並強調自己也同樣在等待調查結果。

黃明志經紀人在IG曬出藥袋。（圖／翻攝自IG @ujaylin.tw）

如今黃明志遭到警方延押，其經紀人也再度於IG曬出就醫後的藥袋表示：「我真的沒有感想…我其實很恐慌。會緊張突然吸不到空氣…」從藥袋可見，適應症為憂鬱症、焦慮症、強迫症，疑似暗指自己這段時間也倍感壓力。



