社會中心／綜合報導

網紅〝謝侑芯〞魂斷馬來西亞，同房關鍵人歌手〝黃明志〞，神隱兩天後，昨天（5日）凌晨投案，他的委任律師對外表示，黃明志為了保護自己，以及協助調查，在投案前曾報警，也遞交一份有關命案的報警書，而黃明志的弟弟也發文，幫哥哥講話，說黃明志過去就曾經被抹黑恐嚇，還嗆網友的留言，都別刪除。

歌手黃明志"悔過書"：「有錯沒錯，都不再去點破，不再讓你難過。」

歌手黃明志過去在歌曲MV中，拍攝自己遭到警方逮捕上銬的畫面，如今他捲入台灣網紅謝侑芯命案，身陷警局。

5號凌晨，神隱2天，遭到馬來西亞警方通緝的黃明志，在朋友和律師的陪同下，到警局投案，但他進去前，不僅先自拍，甚至還發布新歌"very帥"，黃明志的弟弟、導演黃明勵，也在社群發文，幫哥哥抱不平。





黃明志捲謝侑芯命案 過往MV遭警方上銬逮捕成真

黃明勵寫下，看到很多人在蹭，又怕最後黃明志證實清白，會變成笑話，強調過去黃明志就被業界朋友，私下造假對話截圖，謊稱欠債，還發語音恐嚇，但黃明志以為不反擊，就是對女生憐愛，才被冠上"渣男"頭銜，最後也嗆，等到真相出來，希望留言的人都別刪除，黃明志就可以拿那些文字，來做新MV的素材。

還原整起命案，謝侑芯5年前，曾拍攝過黃明志的MV，因此結識，案發當下，警方到場時，黃明志匆匆跑向電梯，被員警當場抓回，還在身上搜出毒品，也檢驗出毒品陽性反應，後續警方確認謝侑芯的遺體，曾在報警前被移動過，但否認現場有第三人在，證據指向黃明志就是關鍵人物。

黃明志委任律師鄭清豐：「此案發生已過去超過14天，因此我要求僅延扣6天，這是我目前能確定的。」





黃明志捲謝侑芯命案 過往MV遭警方上銬逮捕成真

不同於過去嫌犯要被押上法庭、申請延扣，黃明志在警局內部，就完成延扣程序，律師也證實，黄明志被警方扣查前，為了保護自己以及協助調查，曾跟員警報案，也向警方提交一份內容有關命案的報案書，馬來西亞警方派出，隸屬刑事調查局旗下的"D9重案組"接手，根據了解，這個單位專門調查重大刑案，警隊中負責"最高層級"刑事案件的精英部門，至於謝侑芯的屍檢報告，要3個月後才能出爐，目前遺體家屬也還不能領回。

說要去馬來西亞工作，結果魂斷異鄉，整起案件撲朔迷離，還有許多疑點，需要一一釐清。

原文出處：黃明志捲謝侑芯命案 過往MV遭警方上銬逮捕成真

