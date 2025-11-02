黃明志捲謝侑芯命案！遭爆尿檢「4毒品陽性」 謝侑芯經紀人怒批他聲明矛盾：你在隱瞞什麼？

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

IG擁有53萬粉絲的31歲網紅「護理師女神」謝侑芯，驚傳上個月底在馬來西亞猝逝，沒想到今（2）日卻爆出馬來西亞歌手黃明志當時也在場，且疑似涉毒，雖然黃明志發文否認，不過馬來西亞媒體隨即打臉，指警方證實當時從他身上查獲疑似毒品的9粒藍色藥丸，且黃明志初步尿檢結果顯示，對4項毒品成分呈陽性反應。對此，謝侑芯的好友兼經紀人發文批黃明志的聲明明顯矛盾，質問「你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？」

廣告 廣告

網紅「護理師女神」謝侑芯（右）驚傳上個月底在馬來西亞猝逝，沒想到今日卻爆出馬來西亞歌手黃明志（左）當時也在場，且疑似涉毒。（圖／黃明志、謝侑芯 Threads）

針對馬來西亞媒體報導謝侑芯猝逝時黃明志也在場，雖立即施行CPR但仍無法挽回性命，且黃明志疑似吸毒和攜帶毒品。黃明志對此發文否認：「我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。相信的就相信，不相信的就不相信。」更提到自己遭到勒索。黃明志經紀人也回應：「目前已進入司法調查階段，尚未獲得任何警方的最終報告。黃明志本人已全力配合司法調查，在此懇請各界靜待報告結果。至於外界關注的謝侑芯事件，經紀人深感痛心與遺憾。」

不過馬來西亞媒體《中國報》獨家報導指出，金馬警區主任沙扎里助理總監指出，「黃明志當時也在客房內，警方從他身上查獲疑似毒品的9粒藍色藥丸，當場將他逮捕。」且黃明志初步尿檢結果顯示，對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚4項毒品成分呈陽性反應。

對此，謝侑芯的好友兼經紀人Chris發文指出，親自委託私人調查人員，並多次聯繫馬來西亞警方，試圖釐清謝侑芯離世的真相，然而得到的訊息始終前後矛盾、互相衝突，至今無法得到一致的答案，並透露原先被告知謝侑芯的離世是因「心臟驟停」所致，是一場意外。沒想到馬來西亞警方的正式聲明，揭露出一個完全不同的事實版本，「與先前的說法，以及黃明志在公開場合所發表的聲明，明顯矛盾。」

Chris怒批黃明志：「你的言論與警方的正式報告完全對不上。這樣的落差，不僅令人震驚，也讓所有關心侑芯的人感到憤慨。你為什麼要在公開聲明中說出與警方報告完全不同的內容？你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？」並強調未曾見過謝侑芯接觸過毒品，或聽聞任何相關行為，對黃明志嚴正發問：「那包疑似毒品的來源是什麼？是你提供給她的嗎？你是否誘導她、欺騙她或強迫她服用？請你正面回答：你是否說謊？你是否隱瞞了事實？」

Chris發文全文如下：

在過去的數日裡，我親自委託私人調查人員，並多次聯繫馬來西亞警方，試圖釐清侑芯離世的真相。

然而，我們得到的訊息始終前後矛盾、互相衝突，至今無法得到一致的答案。

出於對家屬與真相的尊重，我一直保持沉默，不願發表任何未經證實的說法。

我們原先被告知，她的離世是因「心臟驟停」所致，是一場意外。

但如今，馬來西亞警方的正式聲明揭露出一個完全不同的事實版本——與先前的說法，以及黃明志 @namewee 在公開場合所發表的聲明，明顯矛盾。

你的言論與警方的正式報告完全對不上。

這樣的落差，不僅令人震驚，也讓所有關心侑芯的人感到憤慨。

你為什麼要在公開聲明中說出與警方報告完全不同的內容？

你在隱瞞什麼？你還有多少沒有說出的真相？

我們從未見過侑芯接觸過毒品，也從未聽聞她有任何相關行為。

我對她的人格與品格深信不疑。

因此，我必須在此嚴正發問：

那包疑似毒品的來源是什麼？是你提供給她的嗎？你是否誘導她、欺騙她或強迫她服用？

請你正面回答：你是否說謊？你是否隱瞞了事實？

這起事件周圍，顯然存在著重重疑點與神秘的誤導。

無論這些混亂的資訊是出於誤解還是刻意的隱匿，都嚴重阻礙了真相的揭露，也讓我們在尋求答案的過程中一再受阻。

截至目前，我尚未收到侑芯家屬對此事件的任何正式意見或統一回覆。

家屬目前仍深陷震驚與極度悲痛之中，暫時無法回應外界。

出於對他們的尊重，我僅以個人身分發表此聲明——作為一位長期與她共事、深知她為人的朋友，我有責任替她尋求公道。

我在此鄭重呼籲：

我們要求真相，我們要求正義。

我將持續與私人調查單位、法律顧問與馬來西亞相關部門全面合作，

直到所有事實被揭開、所有謊言被揭穿為止。

公眾有權知道真相，侑芯有權得到正義。

我們不會停止，直到真相大白



◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

更多FTNN新聞網報導

黃明志尿檢4毒陽性！警方疑與謝侑芯發生性行為 遺體可能遭移動

護理師女神猝逝！黃明志驚傳在場且疑涉毒 本人發聲「我沒有吸毒」

31歲護理女神謝侑芯驚傳猝逝！曾爆被「王姓CEO」追求 好友雪碧心痛發聲

