黃明志捲謝侑芯命案！重大突破全靠「背後1組織」

31歲台灣網紅謝侑芯日前飛往馬來西亞工作，沒想到卻不幸在飯店猝逝，後續更發現知名歌手黃明志也在命案現場，不僅被搜出持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在被通緝逃亡數小時後，5日凌晨在律師和女友陪同下到警局投案。不過，這起案件能取得如此大的進展，全靠當地的「1追緝單位」連日調查，才讓案情逐漸明朗。





謝侑芯命案驚見重大突破！黃明志投案全靠「神祕1組織」悄悄掌握暗黑證據

謝侑芯在馬來西亞酒店猝逝，警方後續將全案轉謀殺案偵辦。（圖／翻攝自IG ＠irisirisss900）

根據《中國報》報導，在謝侑芯這起案子曝光後，備受馬來西亞警方高層關注，馬上指派隸屬刑事調查局（JSJ）旗下的「D9重案組」接手，該單位是專門調查嚴重及組織性犯罪，像是謀殺、重傷、綁架及重大搶劫案等，該組織更被視為警隊中負責「最高層級」刑事案件的精英部門。

謝侑芯命案驚見重大突破！黃明志投案全靠「神祕1組織」悄悄掌握暗黑證據

知名歌手黃明志在命案現場，不僅被搜出持有毒品，還驗出陽性反應。（圖／翻攝自黃明志臉書）

值得一提的是，隨著近年來跨國或組織性犯罪增多，「D9重案組」已重新定位成「特別調查組（Siasatan Khas）」專門調查高度複雜、跨領域、或需要特殊偵查手段的案件。不過，雖然名稱有改變，但社會大眾仍習慣以「重案組」稱呼D9，可見該單位長年在辦理重大刑事案件上的代表性，也象徵著在警隊體系中的核心地位。

謝侑芯命案驚見重大突破！黃明志投案全靠「神祕1組織」悄悄掌握暗黑證據

「D9重案組」掌握所有證據後，讓黃明志乖乖自首投案。（圖／翻攝自黃明志臉書）





而在「D9重案組」接手謝侑芯案子後，有消息指出，該組織在不對外公開的情況下，連日展開調查，從包括飯店監視器到、交通動線、通訊紀錄等等，將所有消息、證據層層掌握，才讓案情取得進展，最後讓黃明志乖乖自首投案。

