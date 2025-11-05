黃明志捲謝侑芯命案！黃秋生昔同框拍MV 震驚發聲：太可怕

馬來西亞歌手黃明志近期捲入台灣網紅謝侑芯猝死案，目前整起案件由改列為「謀殺案」偵辦，黃明志也在5日凌晨主動到吉隆坡金馬警區總部投案。而男星黃秋生過往曾和他合作拍MV，稍早出席主演電影《自殺通告》首映會前媒體訪問時，被問及此事坦言很震驚，「這是非常不幸、嚴肅的一件事。」

黃秋生過往曾和黃明志合作拍 MV。 （圖／翻攝自Namewee YT頻道）

事實上，黃明志與已逝網紅謝侑芯是在2019年因合作拍攝歌曲〈中國痛〉MV相識，該作品還有影帝黃秋生也參與其中。黃秋生近期為了宣傳電影特別訪台，談及黃明志嚴肅表示，這是件相當不幸的事，自己知道的消息和外界都一樣，不願多做談論，「現在不適合去猜究竟發生什麼，可以看到新聞每天都不同，都是矛盾。」

黃秋生5日受訪時談及黃明志捲命案一事。（圖／記者 伍映澄 攝）

不過黃秋生坦言，最初看到新聞時相當震驚，直言：「太可怕了！」他也透露，和黃明志在當年合作完後仍有聯絡，「 他之前寫完一首歌問我怎麼樣，我以為他要我批評，我就說你寫的這麼爛，他就沒有理我了。」

而兩人最近一次聯繫則是在今年7月，當時黃明志因與鐘鎮濤、曾志偉合照遭炎上，黃秋生有傳訊息關心對方，但在這之後兩人就沒有聯絡了。至於這次事件有沒有關心對方？黃秋生僅表示：「 這種事情怎麼關心？人家都已經夠煩了。」

黃秋生透露和黃明志最後一次聯絡是在今年七月。（圖／本萃電影 提供）

