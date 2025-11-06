黃明志捲謝侑芯命案! 15年正牌女友曝光緊緊相陪

社會中心／綜合報導

持續追蹤網紅〝謝侑芯〞命案！有"創作鬼才"稱號的黃明志，在捲入命案後，陸續有人爆料，說他的私生活紊亂，不只曾經碰毒品，還到處撩妹、邀約出遊，可說是花名在外，而黃明志到馬國的警局投案時，也被發現，有一名長相酷似"越南林志玲"海倫清桃的女子陪同，事實上，那就是黃明志交往15年的化妝師女友。

捲入網紅謝侑芯命案的歌手黃明志，到警局投案時，被拍到身旁還有一名長相清秀的白衣女子相陪，其實她是黃明志已經交往15年的女朋友。

過去黃明志出席活動時，化妝師女友也會跟著一起參加，亮麗外型被形容就像"越南林志玲"海倫清桃，黃明志也曾甜蜜表示，剛來台發展時，跟女友分隔兩地、聚少離多，公司為了讓他放心工作，就把女友找來台灣，繼續貼身造型化妝師工作。

港星黃秋生：「這個是一個很嚴肅跟不幸的事情，每天（案情）變化都很大，現在已經是展開調查，我自己不太適合去猜發生什麼事情。」

謝侑芯之死，震撼演藝圈，曾跟黃明志合拍MV的黃秋生，感到不可置信，不過，黃明志花名在外，過去早有跡象，網紅"娃娃"翁雨澄自曝，今年三月，曾受邀到馬來西亞"神祕旅行"，還被說服嘗試"那些東西"，還說原來自己被當成玩具，甚至還有其他女孩也接到邀請。

歌手黃明志（2024.03.27）：「所以人家常講，這裡是馬來西亞的後花園，或者說馬來西亞的後宮，就好像以前的香港跟深圳，之間的關係這樣子。」

2024年，黃明志宣布，跟朋友在泰國境內最南方的丹諾小鎮開飯店，影片中暗示毒品跟性交易，在這裡都能找到，可說是愈夜愈美麗，不禁讓人連結起，謝侑芯的命案現場，黃明志身上被搜出的9顆藍色搖頭丸。

網紅推手圤智雨：「他時常舉辦所謂的多人派對，需要吃藥助興，我相信是有可能的。」

音樂上創作無數，有"創作鬼才"稱號的黃明志，深受許多粉絲喜愛，但如今捲入命案疑雲，私底下不為人知的一面，也陸續曝光。

