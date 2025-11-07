黃明志捲謝侑芯命案！15年正牌女友陪投案 黃小柔驚呼：快離開吧

黃小柔心疼黃明志女友遭遇。（圖／記者沈芳宇攝）





大馬歌手黃明志近日捲入台灣網紅謝侑芯命案，一度遭到警方通緝後於5日凌晨主動投案，據悉當時交往15年的化妝師女友Sarah也陪伴在旁，更因外型神似「越南林志玲」海倫清桃而備受討論，今（7）日藝人黃國倫、寇乃馨、黃小柔出席家居品牌快閃活動，黃小柔及寇乃馨談及此事都呼籲女方儘早止損。

被問及與黃明志的交情，同為音樂人的黃國倫表示，夫妻倆跟他完全不熟，認為事件是發生在馬來西亞，對於事情的真相並不了解，就交由法律讓真相水落石出，他也透露人要活的表裡合一，「我覺得在這個時代，終究有一天會顯露的就會出來，那時候可能都後悔都來不及了。」而寇乃馨也呼籲音樂人千萬不要接觸毒品。

至於是否會為黃明志女友感到可惜，寇乃馨則表示，「如果你跟一個男人長期在一起，沒有辦法改變他，我覺得是不是好的良配，就是看你們2人會不會變得更好？」她以自己及黃國倫為例，認為兩人在婚後都變成可愛的樣子，但若是發現對方仍然很暗黑，或是越來越往下沉淪就不應該在堅持，「你真的不能改變他，你就趕快閃。而且我覺得人是很難改變另外一個人的」，她呼籲女性若在情感關係中發現不對勁，就要設立停損點。

黃小柔也認同表示「浪子就是浪子」，她聽說黃明志女友的條件非常好，也很有才華，如果自己是她的家人或朋友會相當心疼，「所以我覺得愛情這種東西很難說，我們外人看不清，但如果我真的是他好朋友，或是我以家人的身分，我會輔導他快速離開。」她提及這件事情可能會是一個很好的轉捩點，彼此冷靜一段時間，女生也可以開始思考對自己更好的選擇。



