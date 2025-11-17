黃明志捲謝侑芯命案 486先生：少年得志大不幸

〔記者林南谷／台北報導〕大馬歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯命案接受調查，13日獲口頭保釋並發聲對於謝侑芯的過世表示遺憾，不過外界對他評價正反兩極。

今(17)日一早，團購電商名人「486先生」陳延昶曬出昔日同框黃明志說：「近日關於他在馬來西亞的新聞，無論是捲入的風波，還是網路上各種對他的指控命案、吸毒、到個人私生活與工作爭議，讀來真的讓我心頭一沉。」

486先生用7字形容他對黃明志評論：「少年得志大不幸。」因成功來得太早、太快、太突然，就像一場絢爛的煙火，固然美麗，卻也可能讓人措手不及，「當鎂光燈聚焦，掌聲雷動時，很容易就迷失了方向，甚至將那些光環視為無所不能的通行證。」

針對黃明志捲入謝侑芯命案，486先生坦言給大家極為重要的警惕，「成功絕對是好事，但如何守住成功，守住自己，才是人生的真正考驗。」他也看太多翻車事件，希望大家得到教訓

一、成功加速器下的「失速」危機

當你年輕就獲得巨大的成功時，就像開上了一輛超級跑車。速度很快，風景很美，但同時，你必須擁有比別人更強大的心性定力和掌控力。

忠告： 成功絕不等於成熟。請永遠將「心靈成長」放在與「事業成長」同等重要的位置。學會慢下來，聆聽內心的聲音，而不是被外界的喧囂帶著走。

二、區分「真正的快樂」與「短暫的麻痺」

當你擁有財富與名聲後，許多誘惑會主動找上門。您提到的「吸毒尋求快樂」，正是許多人迷失的原因。毒品和放縱的行為，帶來的是短暫的興奮，隨後是更深的空虛和巨大的後果。

忠告： 真正的快樂來自於創造、付出、學習和有意義的人際關係。任何需要透過「麻痺」或「逃避」才能獲得的快樂，最終都會讓你付出難以承受的代價。永遠保持清醒，對任何「捷徑」保持警惕。

三、保持謙卑與專業的底線

有些爭議，像是「拍MV給錢少」這類的指控，提醒我們，成功並不能成為你可以輕忽專業倫理或人際關係的藉口。當你爬得越高，你對待周圍人的態度，反而更決定了你的人品高度。

忠告： 無論你多紅、多有錢，謙卑永遠是最好的保護色。對待你的夥伴、工作人員，請保持尊重與合理的回報。因為這些與你共事的人，才是你事業最堅實的基石。

四、設下個人界線，建立自律的堡壘

當你成為公眾人物後，你的個人界線很容易被模糊。您提到的性關係風波，很可能就是界線失守的體現。缺乏自律，最終會讓你的生活變得混亂而失控。

忠告： 無論外界多麼熱情、多麼誘人，請為自己的生活設下清晰且不可動搖的原則與界線。真正的自由，是來自於嚴格的自律。守護你的健康、情感和名譽，比賺更多的錢重要得多。

最後，486先生以黃明志事件，認為這或許只是一個極端的案例，但它卻是一面極其重要的鏡子，「它提醒所有年輕朋友，成功只是人生的上半場，如何守住和駕馭這個成功，才是下半場的智慧，願我們都能在追求夢想的路上，同時鍛鍊出強大的內心，懂得自愛，懂得選擇，不讓短暫的光芒，吞噬了長遠的人生。」

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

