黃明志捲謝侑芯案有結果？警證實：調查報告已完成

娛樂中心／李汶臻報導

31歲台灣網紅「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝案，目前當地警方依謀殺案偵辦調查。歌手黃明志案發當下與謝侑芯「同房」且不僅持毒，還驗出多種陽性反應。黃明志日前遭大馬警方援引謀殺罪名、二度延扣，案情近來持續傳出新進展。大馬警方稍早公布，有關黃明志捲入謝侑芯命案的調查報告已完成；另外，黃明志後續是否被提控，以及謝侑芯的遺體何時能夠被領出，大馬警方稍早也給出回應了。

網紅謝侑芯10月22日被發現猝死在馬來西亞一間5星級飯店的浴室內，案發當下「同一房間」內還有大馬歌手黃明志，當地警方甚至懷疑謝侑芯的遺體有被人移動過。11月9日黃明志遭大馬警方援引謀殺罪名、二度延扣，案情近來持續傳出新進展。儘管黃明志至今堅決不認罪，並強調女方的死與他無關，但吉隆坡總警長法迪爾昨（11）日證實，黃明志與謝侑芯兩人的關係並非一般友人，存在「超越普通朋友的親密與特殊關係」。

捲謝侑芯案「黃明志爆搬遺體」調查已完成！警證實「是否提控」等1指示

黃明志涉入台灣網紅謝侑芯命案，警方公布最新進度，證實調查報告已完成。（圖／翻攝自IG@namewee）





今（12日）案情最新進度曝光，據《中國報》報導，警方已完成相關調查報告，並提交給副檢察司。至於是否提控黃明志以及將援引哪一條文提控，警方還必須等收到最新指示後，才能確定。另一方面，案件調查階段期間，謝侑芯的遺體一度爆出「遭人假冒家屬、盜領」一事，大馬警長昨（11日）受訪時證實，並曝光冒領者是一名大馬男子。針對謝侑芯的遺體何時能夠被領出？大馬警方12日回應稱「目前仍需再等一段時間，待相關程序完成後才能決定」。

原文出處：捲謝侑芯案「黃明志爆搬遺體」調查已完成！是否提控「等1指示」警證實了

