黃明志捲謝侑芯案遭通緝！正妹網紅自爆收過邀約 「5大話術」狂試探

正妹網紅「MIGA美家」。（圖／翻攝自臉書，Miga美家）

有「護理系女神」之稱的台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝；而歌手黃明志當時就在現場，且尿液檢驗對4種毒品呈陽性。大馬警方今天（4日）宣布改以謀殺罪偵辦此案，不料黃明志人間蒸發，至今仍未到案，疑似已潛逃，目前遭到全面通緝。正妹網紅「MIGA美家」自爆，自己也曾收到邀約，並揭露對方5大話術。

MIGA美家今天在臉書發文透露，自己看了這幾天的新聞，原本不想出面發聲，然而隨著案子輪廓越來越清楚，她感到非常憤怒，實在忍無可忍，「9月中的時候，此藝人與我聯繫洽談商業合作。在談的過程中，我只是憑著直覺，覺得哪裡怪怪的。我沒有迎合、沒有被話術牽著走，只是選擇了相信自己的感覺」，現在才發現那份直覺救了她。

MIGA美家提到，對方當時的說法包裝得很好聽，例如「單獨相處談合作」、「出國面試機會」、「會幫我訂飯店」、「有沒有喜歡吃什麼餐廳」、「會不會喝酒」等，其實她早就察覺那不是關心，也不是合作機會，而是試探界線的手段，「我拒絕了，也因此保護了自己，保留了尊嚴。」

她接著說，自己看到新聞的那一刻，心裡感到五味雜陳，有震驚、後怕、憤怒，甚至還有一點悲傷，「悲傷不是為他，而是為那個我曾經相信過『人性』的自己。更讓我氣憤的是，在10／26新聞曝光的前幾天，竟然還沒有放棄的持續與我洽談合作的事宜。現在回想起這些時間節點，你所發生的事情，這人可惡的令人髮指，所以我選擇站出來講這些事情。」

MIGA美家強調，她不是被欺騙的人或出事的人，只是在危險裡冷靜、清醒，並選擇走開的人，「這份勇氣、這份清醒，會一直保護我。我值得安全，也值得被尊重。而現在的我，比從前更知道：那些讓我覺得不舒服的人，不管多有名、多有話語權，我都可以選擇說『不』。」

（圖／翻攝自臉書，Miga美家）

