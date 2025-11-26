黃明志捲謝侑芯案「保釋期獲延長2週」 最新動態曝：誤解就誤解

黃明志捲入謝侑芯命案。（圖／翻攝自謝侑芯Instagram、黃明志臉書）

台灣網紅謝侑芯10月在馬來西亞工作期間猝逝；大馬歌手黃明志疑似涉案遭拘留，因警方未發現其有任何與女方死亡直接連接的線索，於13日獲保釋。由於黃明志的口頭保釋期即將屆滿，他今天（26日）下午再度前往金馬警區總部配合調查，最終保釋期獲得延長2週。警方目前仍持續釐清案情，後續調查將視案件進展而定。

《中國報》報導，1輛黑色馬自達轎車今天下午載著黃明志及另名男子，直接駛入金馬警區總部。隨後，同行男子前往警察保安亭辦理登記；黃明志當時戴著黑色毛帽，身穿黑襯衫與牛仔褲，在2名友人陪同下步入警局，全程未與媒體互動，也未對外發表任何談話。大馬警方稍早證實，黃明志的保釋期將再次延長2週。

廣告 廣告

值得注意的是，黃明志昨天（25日）於社群平台公開新歌〈誤解就誤解〉，歌曲以他近期遭逮捕及捲入命案的處境為題，並使用被捕時的光頭照作為視覺素材。他在留言中強調，案件仍在調查中，報告尚未出爐，但部分媒體與網路輿論卻已急著定罪，感嘆「已經先把我判死刑了」，表示這首歌是對外界批評的回應。

回顧案發經過，謝侑芯10月22日在吉隆坡「悅榕莊酒店」（BanyanTree Kuala Lumpur）被發現身亡，當時她全裸陳屍浴缸，身上僅蓋著一條浴巾。當地警方查出，黃明志案發時也在房內，並在現場起獲總重5.12克、共9顆疑似搖頭丸的藍色藥丸。尿檢結果顯示，黃明志對安非他命、K他命、大麻與冰毒均呈陽性反應。

馬來西亞警方日前依《1952年危險毒品法令》中的2項條文起訴黃明志，經法院審理後以8,000令吉（約新台幣5.8萬元）保釋外出。黃明志則供稱，自己沒有吸毒，當天會和謝侑芯共處一室，是為了討論拍片相關內容，期間女方到廁所沖涼，過了30分鐘沒聽見水聲，他進廁所查看發現對方倒在浴缸內，進行CPR急救後仍無效。目前案件仍在持續調查中。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

發票開獎更新載具APP！ 網驚見工程師「落落長私人日記」

2024年薪資統計出爐！「冠軍縣市」人均年薪129萬 全國7成勞工「賺不到平均薪資」

隔壁老王之國！烏干達親子DNA檢測「98%非親生」 官員都嘆氣：心臟不夠大顆別驗了