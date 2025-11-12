黃明志捲謝侑芯猝死案今將獲釋！律師喊「看新聞才知道」：沒接到通知

娛樂中心／黃韻璇報導

黃明志捲入謝侑芯猝逝案，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計13日就能獲釋。（圖／《中國報》提供）

「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，日前突爆出歌手黃明志也在場，房間內還搜出藍色藥丸和毒品，引起各界譁然。全案4日改以謀殺罪偵辦，歷經數日調查，警方昨（12）日晚間表示，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計13日就能獲釋。不過黃明志代表律師鄭清豐卻說自己看新聞才知黃明志將獲保釋，透露「仍在等警方指示」。

根據《八度空間新聞網》報導，馬來西亞總檢察長杜蘇基指出，目前並無任何證據將黃明志與謝侑芯的死亡連結，因此將在明日二度延扣期滿後將他釋放，總檢察署也將發表聲明。不過他強調，一旦發現新證據，總檢察署有權再次對黃明志採取相應法律行動。

據馬來西亞《中國報》報導，黃明志代表律師鄭清豐指出，自己是看到新聞才知道黃明志即將獲保釋，透露「目前律師團隊還沒接獲警方或總檢察署任何正式的通知」。

護理系女神謝侑芯近日傳出在馬來西亞驟逝。（圖／翻攝自謝侑芯IG）

針對黃明志可望獲釋，謝侑芯家屬代表律師陳俊達則回應，在法律上，如果黃明志13日沒有被控告，那對方就會獲釋，「但是，這不代表，這個案件已經在這時候結束了。」陳俊達受訪還透露，謝侑芯的家屬代表已經沒有在馬來西亞了，「所以，目前是由我們（律師）繼續與警方跟進這起案件。」

回顧整案，謝侑芯上月22日被發現陳屍大馬某高級酒店客房內的浴室，享年31歲。由於黃明志是她生前最後接觸者，且尿液檢驗呈4種毒品陽性反應，同月24日被依擁毒罪、吸毒罪起訴，但堅決否認隨後交保。本月4日，全案改以謀殺罪調查，黃明志一度神隱並遭通緝，最終於5日凌晨1時投案。警方其後二度申請延長扣留，第一次為期6天，期滿後再延扣3天，至13日止。

