黃明志捲謝侑芯猝死案今將獲釋！律師喊「看新聞才知道」：沒接到通知
娛樂中心／黃韻璇報導
「護理系女神」謝侑芯在馬來西亞猝逝，日前突爆出歌手黃明志也在場，房間內還搜出藍色藥丸和毒品，引起各界譁然。全案4日改以謀殺罪偵辦，歷經數日調查，警方昨（12）日晚間表示，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計13日就能獲釋。不過黃明志代表律師鄭清豐卻說自己看新聞才知黃明志將獲保釋，透露「仍在等警方指示」。
根據《八度空間新聞網》報導，馬來西亞總檢察長杜蘇基指出，目前並無任何證據將黃明志與謝侑芯的死亡連結，因此將在明日二度延扣期滿後將他釋放，總檢察署也將發表聲明。不過他強調，一旦發現新證據，總檢察署有權再次對黃明志採取相應法律行動。
據馬來西亞《中國報》報導，黃明志代表律師鄭清豐指出，自己是看到新聞才知道黃明志即將獲保釋，透露「目前律師團隊還沒接獲警方或總檢察署任何正式的通知」。
針對黃明志可望獲釋，謝侑芯家屬代表律師陳俊達則回應，在法律上，如果黃明志13日沒有被控告，那對方就會獲釋，「但是，這不代表，這個案件已經在這時候結束了。」陳俊達受訪還透露，謝侑芯的家屬代表已經沒有在馬來西亞了，「所以，目前是由我們（律師）繼續與警方跟進這起案件。」
回顧整案，謝侑芯上月22日被發現陳屍大馬某高級酒店客房內的浴室，享年31歲。由於黃明志是她生前最後接觸者，且尿液檢驗呈4種毒品陽性反應，同月24日被依擁毒罪、吸毒罪起訴，但堅決否認隨後交保。本月4日，全案改以謀殺罪調查，黃明志一度神隱並遭通緝，最終於5日凌晨1時投案。警方其後二度申請延長扣留，第一次為期6天，期滿後再延扣3天，至13日止。
更多三立新聞網報導
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
黃明志捲謝侑芯猝死案！稱遭勒索警打臉 馬媒酸爆：爭議多到維基設專欄
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
買日本1日遊遭客服罵「白痴客人」 Klook賠萬元道歉：懲處或辭退員工
其他人也在看
反對加勒比海致命緝毒行動 CNN：英國停止與美國分享情報
知情人士向美國有線電視新聞網（CNN）透露，英國已停止向美國分享有關加勒比海疑似毒品走私船隻的情報，原因是英方不願成為美方軍事打擊行動的共犯，並認為這些攻擊違反國際法。報導指出，英國此舉顯示，倫敦與其最親密盟友及情報共享夥伴之間出現重大分歧，也凸顯外界對美國在拉丁美洲地區軍事行動合法性的日益懷疑。自由時報 ・ 1 小時前
逃逸越勞無照闖紅燈瘋狂撞人！警開2槍制伏 判刑1年驅逐出境
失聯逃逸越勞阮男無照開車，被新竹縣警方發現違停盤查時，竟闖紅燈逃逸撞上印勞，又朝員警方向疾駛，警方開2槍才逮捕瘋狂的阮男，新竹地院依肇逃與妨害公務等罪判刑。法官調查，越南籍阮男為109年9月入境的移工，並於111年10月經其雇主通報行蹤不明後，今年9月2日下午無照開小客車搭載以觀光名義入境，逾期居留自由時報 ・ 58 分鐘前
黃明志「無涉案證據」將獲釋！經紀人「7字」回應了
娛樂中心／李明融報導大馬歌手黃明志近日捲入台灣網紅謝侑芯命案，目前已遭大馬警方延扣近9天，明天（13日）將滿期，案情今天（12日）突出現重大進展，馬來西亞檢察總長丹斯里杜蘇基證實，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計明日就能獲釋，對此，黃明志經紀人林郁傑稍早發聲回應「謝謝大家的關心」。民視 ・ 8 小時前
貓咪化身「越獄高手」！ 一開門見主人臉瞬間僵掉：你怎麼在家啦
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導貓咪的聰明程度總是超乎想像，不僅會開門、偷吃，甚至還會「越獄」。近日，有網友分享了一則影片，只見一隻俄羅斯藍貓...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
15萬顆毒蛋只追回近3萬顆 研判飼主在雞隻直接用藥
國內爆發芬普尼雞蛋事件，彰化縣文雅畜牧場複檢結果昨出爐，雞蛋、蛋雞羽毛及代謝物再驗出芬普尼，研判飼主直接用藥在雞隻身上。...聯合新聞網 ・ 34 分鐘前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 14 小時前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 1 天前
卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，北檢近日查扣太子集團在台資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠及其他25名被告。不過，天旭總經理李添在台秘書劉純妤獲15萬交保後，離開法院時露出燦笑惹來縱放批評，閣揆卓榮泰坦言，這是對執法人員士氣的打擊。對此，北院今（12）日澄清，檢察官並未就劉姓特助部分向法院聲押，因此法院無從介入。民視 ・ 8 小時前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 11 小時前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 1 天前
三重「6連霸里長」盜里民2千萬元房產以930萬元賤賣…遭收押禁見
新北市三重區五順里「6連霸」的前里長洪嘉仁，不僅學歷高且曾獲特優楷模；不料，如今卻被指控，涉嫌在於2022年任內協助一位年長里民辦理印鑑證明及補發土地權狀等事宜，騙取被害人補發的土地權狀，再藉里內發放物資需簽名蓋章，夾藏房屋買賣同意書等文件，取得對方親筆簽名及蓋章後，夥同周姓共犯將2處房產總約2千萬元以低於市價的930萬賤賣牟利。新北市地檢署與警方於5日拘提洪嘉仁與周男；複訊後，向法院聲請羈押禁見三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
闖輔大診間刺前校長 犯嫌積恨6年動機曝光｜#鏡新聞
持續帶您來關心這起醫療暴力事件，根據了解曾姓嫌犯其實是輔大哲學系的肄業生，6年前校長江漢聲，因涉嫌背信罪，遭檢方偵辦，當時曾姓嫌犯還參加罷課活動，而這回犯案動機，他也自己在臉書po文，疑似就是不滿江漢聲二審無罪，才會氣的拿美工刀，闖入醫院。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
豬仔最終站「KK園區」主謀佘智江慘了！遭控詐騙賺12.6兆 今引渡回中國
臭名昭彰的「KK園區」位於緬甸克倫邦苗瓦迪，幕後主謀之一為中國籍佘智江（She Zhijiang）2022年8月在泰國曼谷落網，並遭指控他經營200多個非法線上賭場、涉案金額高達12兆6300億泰銖（約同額新台幣），經過3年多纏訟，泰國法院通過引渡佘智江回中國的命令，並於今（12）日在泰國警方的押送下抵達曼谷機場引渡回中國。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
肄業輔大生往江漢聲泌尿器官刺…輔大醫院怒：絕不寬貸
輔仁大學前校長、名醫江漢聲昨（11）日在天主教輔仁大學附設醫院看診時，遭曾姓男子（30歲）持美工刀砍傷右手腕、左腹部，當場在診間濺血，好在曾男馬上被保全壓制並被警方逮捕。對此，院方也已發聲明強調，江醫師經急救處理後沒有生命危險，呼籲社會嚴正看待醫療暴力問題。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
蕭美琴赴IPAC演講遭網傳捐巨資換資格 刑事局送辦涉案2男
副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會發表演說，網路出現不實訊息指「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，另有相關不實哏圖散布。刑事局今天表示，接獲舉報後依法偵辦，涉案的陳姓男子和盧姓男子均已到案調查，全案詢後，將2男依違反社維法移送北院簡易庭裁處。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
海陸士兵不服管理怒推排長 勒頸嗆「不要出大門、我要弄死你」
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 桃園市龜山區海軍陸戰隊66旅一名張姓志願役上兵，今年3月間不服部隊傅姓中尉排長管教，竟將排長推摔在地，還勒住他的頸部嗆「我要弄死你」，經部隊報請桃園憲兵隊將張男移送偵辦；桃園地檢署全案偵結後，依《陸海空軍刑法》對上官施強暴恐嚇罪嫌起訴張男，並審酌張男入伍服役已超過4年，對上官竟施以暴行，因此建請法院從重量刑。 檢方指...匯流新聞網 ・ 16 小時前
為太子集團特助燦笑交保震怒？卓榮泰說話了
[NOWnews今日新聞]埔寨「太子集團」涉跨國洗錢以及全球電信詐騙，檢調近日查扣集團在台資產，包含和平大苑11戶、名車26輛，總價約45億元，拘提25名被告到案，其中，集團旗下天旭國際的特助劉純妤以...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
菸蒂彈到手上！女騎士一句話 56歲男竟持雨傘「猛擊頭部」撕裂傷
新北市永和一名女騎士制止男子亂丟菸蒂，竟遭對方持雨傘狠毆！事發於10號下午4點多放學時段，56歲陳姓男子隨意丟棄菸蒂，還彈到女騎士手上，引起不滿。女騎士欲理論，沒想到換來男子失控持傘猛攻，導致她臉部多處受傷、眼周撕裂，所幸在呼救後，熱心民眾立即上前協助制伏嫌犯，經送醫縫合數針，目前並無大礙。警方已將陳男依傷害罪逮捕法辦。TVBS新聞網 ・ 1 天前
麻辣鍋集團女董竟是詐團首腦狂詐9億 北檢複訊聲押禁見
知名麻辣鍋餐飲集團蔡姓負責人主導詐騙集團，涉嫌以「假檢警、假投資」手法詐取18名被害人現金、黃金等有價物，不法所得高達9億元，台北地檢署11日兵分32路大搜索，拘提蔡女等20名被告到案釐清，檢方複訊後，晚間向法院聲押禁見蔡女，其餘13名被告分別以10至50萬元交保。鏡報 ・ 11 小時前