黃明志捲謝侑芯猝死案大馬遭關 警方查無線索明將獲釋
【緯來新聞網】馬來西亞歌手黃明志日前因捲入台灣網紅謝侑芯猝死案中，並被發現疑持有毒品遭通緝，而黄明志於11月5日凌晨到吉隆波警局投案，並被兩度延扣至明（13）日。大馬總檢察長莫哈末杜蘇基稍早證實，截至目前警方調查報告尚未發現能將黃明志與謝侑芯之死因直接連結的線索，因此明日黃明志將獲釋。
黃明志二度遭延押，明日將獲釋。（圖／翻攝自黃明志臉書）
根據馬來西亞《中國報》報導，關於台灣網紅謝侑芯猝死案中，已捲入的馬來西亞歌手黃明志預計明日將獲得警方口頭保釋，大馬總檢察長莫哈末杜蘇基證實此事，並說：「沒有證據顯示嫌犯涉及致死者。」同時表示明日總檢察署明日將發布聲明。
金馬警區主任沙札裡也表示，警方已經尋求刑事罪案調查局技術支援，協助查看黃明志和謝侑芯手機內容，「我們打不開，必須由專門的技術團隊才能打開，不是隨便每個人都可以操作的，如果有權限，想打開什麼都行。」
★ 珍惜生命、請拒絕毒品誘惑，《緯來新聞網》提醒您遠離毒品 ★
★《緯來新聞網》提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪 ★
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
謝侑芯命案調查報告出爐！大馬警「查無黃明志犯案證據」 明天將保釋
《中國報》報導，馬來西亞總檢察長丹斯里莫哈末杜蘇基指出，黃明志預計將於明日在警方擔保下獲得保釋；對於黃明志是否與謝侑芯死因有關，總檢察署在警方調查報告中，尚未發現任何直接聯繫的線索。他強調。已指示警方進一步查明，如有新證據會採取相應行動，總檢察署亦將於明...CTWANT ・ 13 小時前
謝侑芯猝逝前才見過面 吳宗憲證實一起拍廣告「畫面都得剪掉」
【緯來新聞網】歌手黃明志涉及網紅謝侑芯猝逝案，日前在馬來西亞自首，目前關押中，9日更遭到二度延扣。而緯來新聞網 ・ 20 小時前
謝侑芯遺體險被盜領！大馬警證實：是當地人
[NOWnews今日新聞]台灣網美謝侑芯命喪馬來西亞，而事發當下在現場的黃明志被以危險藥物法、謀殺罪起訴。日前傳出有不明人士假冒謝侑芯家屬，並且拿到了官方機構授權，想要將她的遺體領走，不過遭警方識破驅...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
黃明志涉謝侑芯案調查結束！放行進度曝光
[NOWnews今日新聞]馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，因此遭警方以謀殺、毒品罪扣押，目前他否認一切指控。今（12）日最新調查進度曝光，警方已經結束相關調查，並且將資料移交檢方，接下來是否能夠...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
案情新進展？謝侑芯家屬赴馬「交行李箱、手機」 疑涉命案關鍵證物
馬來西亞網紅命案再有新進展。台灣女網紅謝侑芯的家屬代表，昨（10日）上午現身馬來西亞金馬警區，據了解，這是謝侑芯家屬首度在當地公開露面，並依警方要求再度呈交「重要物品」，引發外界關注。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
最新！黃明志「暫無犯罪證據」涉謝侑芯命案 11/13將獲釋
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯陳屍飯店命案，兩度延扣後，據《中國報》報導，馬來西亞總檢察長丹斯里杜蘇基今晚（12日）表示，目前暫時沒有證據顯示黃明志涉及謝侑芯命案，黃明志11/13日將在警方擔保下獲釋。太報 ・ 13 小時前
謝侑芯命案》調查報告已完成！起訴黃明志「最快周四會有結果」
馬來西亞歌手黃明志，上個月捲入台灣網紅謝侑芯命案，且涉嫌毒品、謀殺罪相關，遭到警方延扣調查。繼昨日媒體傳出，周四就會有結果後，今（12日）大馬警方也證實，調查報告已經完成，目前已交由檢方，等待下一步指示。中時新聞網 ・ 16 小時前
捲謝侑芯猝死案！黃明志「暫無證據」顯示涉案 警方證實明放人
[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導馬來西亞歌手黃明志近期因捲入台灣網紅謝侑芯的命案，涉嫌毒品、謀殺罪相關，遭警方延長扣押調查。據馬來西亞「八度空...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
大馬警出手！找專家破解黃明志、謝侑芯手機「挖出內容」
娛樂中心／周希雯報導馬來西亞歌手黃明志捲入「台灣護理系女神」謝侑芯命案，因案發當下與死者同房、又被驗出毒品陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，當地警方更證實，2人是超越普通朋友的「親密特殊關係」，不過檢方今日（12）證實，暫時無證據顯示涉案，黃明志預計明（13日）獲釋。另有消息指出，家屬已交出謝侑芯手機，當地警方找了頂尖專家幫忙，將連同黃明志手機一起破解，以查看內容釐清案情。民視 ・ 12 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 17 小時前
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 1 天前
「KK園區」主謀引渡回中國！泰警押送畫面曝光
國際中心／李明融報導被指是在緬甸經營網絡詐騙的「KK園區」主腦的佘智江（She Zhijiang），於2022年在泰國曼谷被捕，泰國上訴法院週一（10日）維持憲法法院上月的裁決，佘智江將被引渡回中國受審，正式結束這場歷時逾3年的司法攻防戰，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額達12.63兆泰銖（約12.08兆新台幣）的指控。泰國警方押送佘智江的畫面也曝光。民視 ・ 14 小時前
濫訴惡鄰居1／台大醫員工槓社區！錄影、報警、提告輪番鬧 主委聯手物管揭惡行
該糾紛起於2017年，時任「基泰之星」的陳姓前主委，原任職於台大醫院，因被調任雲林分院後，溢領社區車馬費計10萬2100元，下一屆接任主委的彭麗慎發現後，要求陳返還不當得利款項，雙方因此對簿公堂，之後陳便動不動就對管委會、住戶、物管人員提告。彭麗慎表示，當初管委會...CTWANT ・ 4 小時前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
卓揆震怒！太子集團女特助15萬交保 北院：非院方所做之裁定
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，北檢近日查扣太子集團在台資產逾45億元，並拘提主嫌王昱棠及其他25名被告。不過，天旭總經理李添在台秘書劉純妤獲15萬交保後，離開法院時露出燦笑惹來縱放批評，閣揆卓榮泰坦言，這是對執法人員士氣的打擊。對此，北院今（12）日澄清，檢察官並未就劉姓特助部分向法院聲押，因此法院無從介入。民視 ・ 12 小時前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 1 天前
為太子集團特助燦笑交保震怒？卓榮泰說話了
[NOWnews今日新聞]埔寨「太子集團」涉跨國洗錢以及全球電信詐騙，檢調近日查扣集團在台資產，包含和平大苑11戶、名車26輛，總價約45億元，拘提25名被告到案，其中，集團旗下天旭國際的特助劉純妤以...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
豬仔最終站「KK園區」主謀佘智江慘了！遭控詐騙賺12.6兆 今引渡回中國
臭名昭彰的「KK園區」位於緬甸克倫邦苗瓦迪，幕後主謀之一為中國籍佘智江（She Zhijiang）2022年8月在泰國曼谷落網，並遭指控他經營200多個非法線上賭場、涉案金額高達12兆6300億泰銖（約同額新台幣），經過3年多纏訟，泰國法院通過引渡佘智江回中國的命令，並於今（12）日在泰國警方的押送下抵達曼谷機場引渡回中國。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前