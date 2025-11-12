黃明志捲謝侑芯猝死案大馬遭關 警方查無線索明將獲釋

【緯來新聞網】馬來西亞歌手黃明志日前因捲入台灣網紅謝侑芯猝死案中，並被發現疑持有毒品遭通緝，而黄明志於11月5日凌晨到吉隆波警局投案，並被兩度延扣至明（13）日。大馬總檢察長莫哈末杜蘇基稍早證實，截至目前警方調查報告尚未發現能將黃明志與謝侑芯之死因直接連結的線索，因此明日黃明志將獲釋。

黃明志二度遭延押，明日將獲釋。（圖／翻攝自黃明志臉書）

根據馬來西亞《中國報》報導，關於台灣網紅謝侑芯猝死案中，已捲入的馬來西亞歌手黃明志預計明日將獲得警方口頭保釋，大馬總檢察長莫哈末杜蘇基證實此事，並說：「沒有證據顯示嫌犯涉及致死者。」同時表示明日總檢察署明日將發布聲明。



金馬警區主任沙札裡也表示，警方已經尋求刑事罪案調查局技術支援，協助查看黃明志和謝侑芯手機內容，「我們打不開，必須由專門的技術團隊才能打開，不是隨便每個人都可以操作的，如果有權限，想打開什麼都行。」





