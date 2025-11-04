黃明志捲謝侑芯猝逝案！她閨密氣瘋怒譙 「渣中之渣」抖出他有交往15年女友

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

網紅「護理女神」謝侑芯日前在大馬飯店猝逝，扯出大馬歌手黃明志在場的消息，讓謝侑芯真正的死因引起各界猜測，對此，她的閨密、在IG上有400萬粉絲追蹤的「最強奶媽」謝薇安昨（3）日深夜在社群媒體怒轟黃明志是「渣中之渣」，還抖出其實黃明志有交往15年的女友。

謝侑芯閨密謝薇安（右圖）怒轟黃明志「渣中之渣」。（圖／翻攝黃明志臉書、謝薇安IG）

謝薇安得知好友猝逝扯出黃明志，在IG上動怒狂罵，「說真的，以前我真心以為你是個好人，跟你合作時，你確實跟我都保持距離、守分寸，現場也介紹你交往快要十年的女朋友（現在應該有15年了吧？）。」她提到當時合作拍攝〈哥抽菸〉MV時，還畫了一張狗狗的畫送給黃明志。

謝薇安怒譙黃明志：「難得以為你是演藝圈的一股清流，沒想到你渣起來真的是 哇塞的厲害，王中之王，卻也是鱉中之鱉。」她直言心疼一直守護在黃明志背後的那個女友，同時奉勸女孩們睜大眼睛，「拜託遠離這種只會吹牛、連哄帶騙的男人。」最後再罵一次黃明志：「渣中之渣，非你莫屬！」

謝薇安發文怒轟黃明志「渣中之渣」。（圖／翻攝謝薇安IG）

