黃明志捲謝侑芯謀殺案 失聯2天投案了！大馬警：申請扣押7天

馬來西亞歌手黃明志涉入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯謀殺案，人失聯兩天遭馬國警方4日通緝，他5日凌晨投案，表示全力協助警方調查；進入警局前，黃明志自拍，神情一派輕鬆。不過，《中國報》報導，警方證實，黄明志會被延扣調查！

《中國報》報導指出，金馬警區主任沙扎里助理總理今早受訪時證實，警方今日將向法庭申请，延扣黄明志調查。在刑事法典302（謀殺）罪名下，黄明志料被延扣7天助查。

黃明志遭發布通緝，5日現身警局投案，凌晨於IG貼文指出，黃明志表示，剛從馬來西亞的新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到，他目前已經抵達警局，接下來會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代，「我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」

