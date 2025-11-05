黃明志捲謝侑芯謀殺案 失聯2天投案了！大馬警：申請扣押7天
馬來西亞歌手黃明志涉入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯謀殺案，人失聯兩天遭馬國警方4日通緝，他5日凌晨投案，表示全力協助警方調查；進入警局前，黃明志自拍，神情一派輕鬆。不過，《中國報》報導，警方證實，黄明志會被延扣調查！
《中國報》報導指出，金馬警區主任沙扎里助理總理今早受訪時證實，警方今日將向法庭申请，延扣黄明志調查。在刑事法典302（謀殺）罪名下，黄明志料被延扣7天助查。
黃明志遭發布通緝，5日現身警局投案，凌晨於IG貼文指出，黃明志表示，剛從馬來西亞的新山到了吉隆坡，稍早前已經跟警察約了時間到警察局報案以及報到，他目前已經抵達警局，接下來會全力協助警方調查，給社會大眾和死者家屬一個交代，「我不會逃，之前七次通緝令都是我自己主動去報到，不曾逃過。」
珍惜生命，向毒品說不！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
更多太報報導
完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑
黃明志現身投案「我不會逃」：會給社會和死者家屬交代
噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」
其他人也在看
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
準鳳凰威力挑戰強颱！「1原因」北轉機率增高 路徑曝光恐直撲台灣
原本在關島附近的熱帶擾動90W，於今（4）日增強為熱帶性低氣壓TD29，中央氣象署預估，可能在今明2天就會生成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專表示，準鳳凰強度不排除可能達到強颱，且在周遭環境及另一波冷高壓影響下，北轉機率增高，極有可能直撲台灣東部。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 1 天前
「鳳凰」強度上看強颱！ 專家警告：非常接近台灣東部
中央氣象署預估，今年第26號颱風「鳳凰」將於明（5）日生成！氣象專家林得恩提醒，目前位於西北太平洋的熱帶性低氣壓（TD29）發展條件相當有利，不僅有高度機率發展為颱風外，強度甚至可能達到「中颱至強颱」等級。中天新聞網 ・ 1 天前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 1 天前
台股慘摔546點！5檔個股逆勢漲停 這檔「10月猛漲116%」挑戰第6根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週二（4日）主要四大指數收盤全面走跌，其中費城半導體指數更是重挫達4%、台積電ADR（TSM-US）也慘跌3.55%。台股加權指...FTNN新聞網 ・ 50 分鐘前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 23 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
翻臉酷炫控A錢／拍片爆反骨業配分錢只拿10% 孫生、酷炫「兄弟變仇人」
因性侵案遭起訴、形象重挫的網紅孫生，近來再度掀起話題，他9月直播中才爆料「反骨男孩」成員懷疑酷炫A錢，日前又在粉絲群組發影片吐露心聲，指過去業配酬勞「自己只拿到十分之一」，因不想撕破臉才選擇沉默。雖然孫生這支自爆影片發了後又隨即刪除，但他與酷炫這段從兄弟變仇人的內鬥戲碼，在僅剩的粉絲之間已再次流傳。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
MLB》39歲達比修有手肘手術 2026年球季報銷
聖地牙哥教士日本投手達比修有今天在社群網站上宣布，現年39歲的他已經在上週接受手術，在尺側副韌帶加裝內部支架，2026年球季將無法出賽。TSNA ・ 3 小時前
粿粿哥哥開撕！怒嗆范姜彥豐「長年吃軟飯」：誰勝誰負尚未分曉
范姜彥豐日前指控老婆粿粿婚內出軌，對象正是藝人王子（邱勝翊），風波尚未平息，雙方各說各話，網路上呈現兩種聲浪。對此，粿粿「哥哥」韓秉融發文怒嗆范姜彥豐奪走聘金、長年吃軟飯，直呼：「未來路很長，誰勝誰負尚未分曉。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
說謊成性？黃明志控「救護車遲到1小時」 馬國衛生部：26分鐘抵達
「護理系女神」謝侑芯日前赴馬來西亞工作，卻不幸傳出在飯店猝逝，死因疑點重重。警方指出，黃明志當時也在現場，雖他否認吸毒，但尿檢顯示對4毒品呈陽性反應。而日前他指控救護車遲到將近1小時，但馬國衛生部隨即駁斥此說法，強調救護車在26分鐘內就抵達現場施救。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
富商辣妹交纏亡「案發前砸數萬買7毒品」！與女藥頭關係也很極樂
台北市信義區一處高級豪宅上個月25日驚傳雙屍命案，37歲創投公司身價高達9億的CEO陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警破解陳男的手機後，發現他二度染毒後向一名37歲清秀女藥頭購毒，案發前至少買了7種毒品，還花了數萬元，陳男也是藥頭的大咖客戶。進一步追查發現更發現，陳姓富商與女藥頭的關係也不單純，因為女藥頭會極力的滿足陳男購毒需求，部分交易不收錢，當作招待旅遊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風真要來？今東北部仍有降雨 熱低壓最新路徑曝光
即時中心／林耿郁報導今（5）天仍受東北季風影響，迎風面北部、東北部及東部有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區，白天降雨機率仍高，雨勢也較持續，東南部地區及恆春半島也有零星降雨，中南部則為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。民視 ・ 3 小時前
小禎無辜捲入粿粿、范姜彥豐婚變 本尊怒發聲：有病嗎？
粿粿與范姜彥豐3年婚姻生變，雙方目前透過律師協商離婚。今有爆料指出2人已分居，粿粿新的落腳住處，是王子的好友胡釋安和胡小禎的住所，對此，小禎本人也親自在相關新聞下方留言，傻眼說：「有病嗎？」可見對於此傳聞相當不滿。范姜彥豐日前爆料妻子婚內與「王子」邱勝翊有不倫情，引發譁然。粿粿1日拍片認錯，坦承與王自由時報 ・ 1 天前