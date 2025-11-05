黃明志捲謝侑芯謀殺案！黃秋生曝「最後通話內容」：太可怕了
馬來西亞歌手黃明志捲入網紅「護理女神」謝侑芯謀殺案，引發軒然大波；其中黃明志在2019年《中國痛》MV曾找她和金馬影帝黃秋生合作拍攝，黃秋生今（5）日出席懸疑校園電影《自殺通告》首映會，也做出回應。
談及黃明志捲入命案事件，黃秋生表示：「這個是非常不幸的事情、嚴肅的事情，我知道的跟大家知道的都一樣，所以就不適合去猜發生什麼事情，可以看到新聞每天都不同，太可怕了！」坦言案情還在調查中，自己不方便多加揣測。
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯命案。（圖／翻攝自黃明志臉書）
在與黃明志合作完《中國痛》MV之後，黃秋生透露兩人還有聯繫，黃明志當時寫了一首歌想請他聽：「我還以為他要我去批評一下，我說你寫得那麼爛，他就沒有理我！」最後一次聯絡在今年7月，黃明志與鍾鎮濤、曾志偉合照掀起輿論，黃秋生有傳訊息關心他，不過黃明志僅回了「什麼事」，之後就沒有再聯絡了。
黃秋生以《今天應該很高興》入圍金馬男配角獎，今日確定會出席頒獎典禮：「現在可以（出席），之前本來有一個舞台劇（《我們最快樂》），現在說沒有了！（取消）有點無語、有點無所適從，不但是不專業而是外行，我不是說劇團，一下可以一下不可以，你又不是小朋友，那麼大的劇團。」
最近熱衷於作畫的黃秋生，希望在台灣、法國都能辦畫展，坦言自己現在腦中有很多想法想去實踐，也希望能在台灣拿到補助執導電影，目前劇本已經有雛形了：「其中一個教授角色我可以自己演，非常怪異的一部片，講演技班（的故事）。」也說朋友有問他在新加坡先開演技班課程、訓練幾個演員的工作，台灣也打算再開課，還在尋覓教室地點。《自殺通告》11月7日在台上映。
