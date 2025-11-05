黃明志捲謝侑芯「愛他死」命案》醫警告：MDMA一顆就可能喪命

黃明志涉毒案與謝侑芯猝死震撼娛樂圈，警方查獲「愛他死」藍色藥丸，醫警告混毒恐瞬間喪命。（圖片來源／黃明志FB、謝侑芯IG）

馬來西亞創作歌手黃明志近日捲入網紅「護理系女神」謝侑芯命案，引發跨國關注。

謝侑芯10月22日在吉隆坡高級飯店房間內被發現倒臥浴缸、當場死亡。警方現場查獲9顆藍色藥丸，初步研判為搖頭丸「愛他死」（Ecstasy），黃明志隨後被攔查，尿液檢出安非他命、冰毒、K他命與大麻等4項毒品陽性反應。

醫界指出，年僅31歲的謝侑芯無重大病史，猝死原因疑似與毒品混用有關。精神科醫師楊聰財接受《信傳媒》訪問時表示，「愛他死」即是俗稱搖頭丸的MDMA（亞甲基雙氧甲基安非他命），在多數國家和地區被列為第二級毒品，具有強烈中樞興奮與迷幻作用，且可能導致致命中毒。

毒品混用疑雲，命案升格為謀殺偵辦

根據馬來西亞警方調查，謝侑芯當天與黃明志同房，警方於現場發現藍色藥丸與酒瓶，黃明志被攔下時神情慌張，隨即被帶回警局偵訊。警方目前已將案件從「猝死」升格為「謀殺案」偵辦，並釐清藥丸成分及死者體內毒物反應。

資深法醫高大成直言，年輕女性突然死亡極不尋常。胸腔科醫師蘇一峰分析，若無潛在疾病，應深入檢驗是否因多重毒品中毒、心律不整或急性體溫過高導致猝死。

楊聰財說明，「愛他死」在市面上純度極不穩定，製造者常為降低成本或增加刺激效果，摻入其他物質，包括冰毒、麻黃素、咖啡因、K他命、甚至PMA與DXM等迷幻藥。一旦混雜成分過多，使用者幾乎無法預測反應與毒性。

體溫過高、電解質失衡...MDMA一顆就能致命

楊聰財指出，MDMA的急性中毒機制主要表現在「體溫過高」、「脫水」、「心血管與多重器官衰竭」。

他解釋，「使用後體溫可能飆升至43°C，導致橫紋肌溶解與急性腎衰竭，是最危險的致死原因之一。若同時飲酒或劇烈活動，又未補充電解質，容易出現水中毒與低血鈉症，也可能導致意識喪失與心跳停止。」

此外，楊聰財也提到MDMA會使心跳加快、血壓升高，對心臟及主動脈造成急性壓力，重者恐引發心律不整、心肌梗塞或主動脈剝離。若再加上酒精、冰毒或K他命，交互作用將使風險倍增。

「最可怕的是，有些人以為自己只吃一顆、又年輕健康就不會有事，但醫學上確實記錄過『一顆致死』的案例。」楊聰財強調，過量或純度過高的MDMA，即使未混用其他毒品，也可能直接造成猝死。

除了急性毒性外，長期使用MDMA會造成神經元損害。楊聰財指出，MDMA會破壞大腦血清素系統，導致情緒低落、記憶力退化、憂鬱與焦慮，甚至誘發被害妄想或思覺失調症。

「許多使用者以為它只是讓人放鬆或快樂，但其實是干擾大腦的化學平衡，一旦停止使用，會出現嚴重戒斷症狀，例如沮喪、無力、暴躁易怒。」他提醒，MDMA的依賴性主要在心理層面，但其後遺症可能長達數年。

MDMA會使心跳加快、血壓升高，對心臟及主動脈造成急性壓力，重者恐引發心律不整、心肌梗塞或主動脈剝離。（圖片來源／法務部反毒大本營網頁）

與酒精、K他命混用，中毒風險成倍上升

黃明志案中，警方驗出多重毒品陽性，引起醫界高度關注。楊聰財分析，MDMA與其他物質混用時，毒性會成倍放大。

1. MDMA + 酒精：最常見也最危險，會加劇脫水、升高體溫，導致腎衰竭與心臟驟停。

2. MDMA + 冰毒或K他命：可能出現幻覺、躁動、血壓飆高、呼吸衰竭。

3. MDMA + 抗憂鬱藥：恐誘發「血清素症候群」，造成高燒、肌肉僵硬與休克，屬致命症狀。

楊聰財強調，「混用是最不可預測的致命組合，藥效疊加、代謝混亂，死亡往往在幾分鐘內發生。」若確定為MDMA及其他藥物共同作用，醫師推測可能出現體溫過高、電解質失衡、心律不整或橫紋肌溶解等致死機制。

幻覺背後是死亡！MDMA成派對中的隱形殺手

這起跨國命案不只是娛樂圈事件，也再次揭開台灣與東南亞夜生活的毒品陰影。楊聰財指出，「愛他死」在派對文化中常被誤以為能帶來「快樂與親密感」，但背後是高度危險的化學幻象。

專家提醒，娛樂性用藥往往從「一顆試試」開始，但市售藥丸成分不明，純度差異大，一旦過量或摻雜，他人難以施救。過去亦有案例顯示，年輕人僅服用少量MDMA，就因體溫飆升或水中毒而身亡。

此外，毒品使用者往往低估精神層面的風險，MDMA導致的短暫興奮，往後可能換來長期憂鬱、失眠與焦慮。楊聰財也呼籲，對派對型藥物應加強教育與戒治宣導，讓年輕人理解「一次嘗試」也可能付出生命代價。

楊聰財最後呼籲，「搖頭丸不是愛，而是『愛他死』。它會讓人短暫興奮，卻可能永遠喪命。真正的自由，不是挑戰毒品，而是能拒絕它。」唯有加強教育、防制與心理輔導，才能阻止更多生命重演同樣的結局。

(原始連結)





