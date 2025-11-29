黃明志捲護理女神命案推新歌被轟炒作！發聲喊冤揭黑幕 譙大馬媒體「中資滲透」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

黃明志近日捲入「護理女神」謝侑芯的謀殺案中，遭扣押9天暫時獲得自由後，拋出新歌〈誤解就誤解〉，讓人忍不住聯想他又在炒作，但他其實是透過歌曲喊冤。

黃明志爆出大馬媒體黑幕。（圖／翻攝黃明志臉書）

黃明志已經不只一次因為辛辣作風登上媒體版面，以及不算友好的態度讓外界對他印象頗差，這次捲入命案，別說其他國家的媒體，馬來西亞媒體可以說是大肆報導，他發聲喊冤，提到從出道開始，就因為敢說出敏感的議題，就被貼上「粗俗」、「叛國」、「亂源」、「問題製造者」的標籤。

廣告 廣告

又加上黃明志力挺台灣民主、聲援香港、關注新疆等議題，踩了中國紅線，他認為馬來西亞某些大型中文媒體背後，疑似有中國企業資金介入，使得整體輿論風向更加敏感。在「紅色滲透」環境下，黃明志的言論自然成為首要攻擊目標。雙方的仇恨值在去年他舉辦生前告別式時達到頂峰，媒體假扮粉絲闖入現場偷拍，衝突後反手就寫他是「詐死騙大眾」讓兩邊關係到達連界點。

如今，謝侑芯事件再次延燒，部分媒體與網友的攻防混成一團，黃明志認為已經對他進行未審先判的現象，痛批黃明志不負責任、冷血，事實上，案件還在調查階段，目前尚未有結論。

更多FTNN新聞網報導

快訊／黃明志捲命案暫獲自由後首發聲！談護理女神「我已全力搶救」 喊話別網暴：職業不分貴賤

黃明志捲命案保釋現身！遭扣押9天暫獲自由 勾女友避媒體玩躲貓貓

黃明志捲護理女神謀殺案！保釋前要求健檢 女友親現身警局迎接

